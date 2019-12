Uomini e Donne Over, brutto colpo per Gemma: le voci su Juan Luis fanno tremare la dama del programma di Maria De Filippi.

Ieri è andata in onda una nuova scoppiettante puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Una puntata ricca di emozioni, colpi di scena, ma anche attimi di tensione. Ad infiammare lo studio è stata un’accesa discussione tra Armando Incarnato e Juan Luis Ciano, lo spasimante di Gemma Galgani. E per quest’ultima non ci sono state sorprese molto piacevoli. Armando ha rivelato alcuni retroscena su Juan Luis che hanno lasciato molto dubbi in Gemma, che non è riuscita a trattenere le lacrime. Scopriamo cosa è successo.

Uomini e Donne Over, Gemma in lacrime: Juan Luis è sincero?

Sono accuse davvero forti quelle che Armando ha rivolto a Juan Luis, durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri 11 dicembre 2019. I due protagonisti del Trono Over hanno dato vita a una lite davvero furiosa, al termine della quale chi ha sofferto di più è stata proprio Gemma. ll motivo? Armando ha rivelato alcuni presunti retroscena sulla vita di Juan al d fuori del programma. Retroscena che inevitabilmente hanno allarmato a Galgani: il cavaliere avrebbe inviato alcuni messaggi alla sorella di Armando, molto più giovane di lui, ma non è tutto. Juan Luis avrebbe corteggiato, sempre tramite chat, una donna di Firenze, con la quale avrebbe voluto incontrarsi. Armando ne è sicuro e giura di avere le chat, ma Juan Luis nega, sostenendo che la donna in questione è un’amica dalla quale sarebbe passato nel caso si trovasse a Firenze. La ‘povera’ Gemma, però, non ha potuto fare finta di niente. E le segnalazioni di Armando hanno alimentato dei dubbi che la dama già aveva: Juan è davvero interessato a lei? O è arrivato nel programma della De Filippi solo per visibilità? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire cosa accadrà! Il Trono Over è sempre ricco di sorprese.