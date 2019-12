Alessandro Basciano ha rilasciato la sua prima intervista al magazine di Uomini e Donne dopo l’esperienza nel trono classico: ecco le sue parole

Alessandro Basciano è stato uno dei corteggiatori di Giulia Quattrociocche. Il romano è arrivato fino alla fine del percorso, contendendosi la tronista con il rivale Daniele Schiavon. Giulia, poi, ha deciso di scegliere a sorpresa Daniele, uscendo con lui dal programma. Alessandro non ha accolto bene la scelta della tronista, ma in studio è stato consolato da Maria De Filippi, che, oltre a rincuoralo, gli ha concesso anche un ballo. Alessandro, acclamato a gran voce dal pubblico di Uomini e Donne, adesso spera nel trono e al settimanale del programma ha dichiarato: “Rimettermi in gioco sarebbe la possibilità per prendermi il mio tempo e cercare la donna che ho sempre voluto al mio fianco”.

Alessandro Basciano, cosa è successo dopo Uomini e Donne

Alessandro sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne? Al momento Maria De Filippi pare abbia rivolto la sua attenzione verso altri personaggi. Di recente, infatti, è stata presentata una nuova tronista. Alessandro dovrà attendere il suo turno, ma sicuramente figurerà in un altro programma della Di Filippi, se non Uomini e Donne, almeno come tentatore a Temptation Island. Nel frattempo, però, l’ex corteggiatore al magazine di Uomini e Donne ha dichiarato: “Da quando ho partecipato al programma tante ragazze si avvicinano alla ricerca di qualcosa, tutte con le stesse modalità, ma in questo momento ho voglia di qualcosa di diverso”. Alessandro, dunque, ha raccontato cosa gli è successo subito dopo la partecipazione al trono classico.

L’ex corteggiatore sogna qualcosa di diverso e spera di trovarlo proprio negli studi di Uomini e Donne. Se è vero che la speranza è l’ultima a morire, non ci resta che augurare buona fortuna ad Alessandro.