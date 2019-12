Alessandro Siani è sposato? L’attore napoletano non ama mettere in mostra la sua vita privata, ma i fan si sono sempre posti questa domanda

Alessandro Siani è uno degli attori più amati del cinema italiano. Con la sua simpatia e la sua spontaneità ha conquistato il cuore di migliaia e migliaia di italiani. Dagli sketch su Telecapri alla prima serata di Rai Due con Bulldozer, fino ai successi a teatro e soprattutto al cinema. L’attore con “Benvenuti al sud” ha raggiunto il quinto posto nella classifica dei maggiori incassi in Italia di tutti i tempi. Notevole successo hanno avuto anche le altre pellicole, come “Benvenuti al nord“, “Il principe abusivo” sino al suo ultimo capolavoro, “Il giorno più bello del mondo“, che ha conquistato pubblico e botteghino.

Alessandro Siani è sposato?

Siani è un attore molto popolare, soprattutto nel sud Italia dove è uno dei più amati ed è paragonato all’indimenticabile Massimo Troisi. Nonostante la popolarità però, si conosce poco circa la sua vita privata. Alessandro è simpatico, schietto, ma anche molto molto riservato. Non sappiamo, infatti, se Siani sia sposato o meno. Non sappiamo nemmeno l’identità della compagna (o presunta moglie) dell’attore napoletano. Qualche anno fa, però, il comico fu paparazzato dal settimanale Vero in compagnia di una donna. Il giornale ipotizzò che potesse essere quella la compagna di Siani, ma purtroppo restano indiscrezioni che non trovano alcun fondamento. Non essendo mai uscito allo scoperto, non possiamo affermare con certezza se l’attore sia sposato meno. I fan, però, da tempo si pongono questa domanda e chissà se un giorno Siani deciderà di mostrare il volto della sua vera compagna.

Siani questa sera sarà ospiti su Rai Uno nel programma “20 anni che siamo italiani“, condotto da Vanessa Incontrada e dal conterraneo Gigi D’Alessio. L’attore e comico sicuramente riuscirà a strappare qualche sorriso ai telespettatori italiani.