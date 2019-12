All Together Now, J-Ax e quella frase ‘scomoda’: Michelle Hunziker costretta ad intervenire per smorzare un po’ i toni e far tornare il sorriso. Vediamo insieme cosa è successo nella seconda puntata del programma

Siamo ormai alla seconda puntata di All Together Now: è appena andata in onda proprio nella serata del 12 dicembre 2019. Ospiti della serata Benji e Fede che hanno allietato il pubblico con tante delle loro hit. Tuttavia, si è registrato un episodio che ha creato un po’ di imbarazzo tra i presenti in studio. Tant’è che è stato necessario l’intervento di Michelle Hunziker per smorzare un po’ i toni. Ma cos’è successo durante questa seconda puntata? Probabilmente, qualche assiduo frequentatore di Twitter avrà già capito di cosa stiamo parlando perché, di fatti, sono apparsi diversi commenti sulla vicenda.

All Together Now, la battuta di J-Ax richiede l’intervento di Michelle Hunziker

Come detto, è intervenuta Michelle Hunziker per mettere un freno alla situazione. Sappiamo bene che J-Ax è uno di quelli che dice sempre ciò che pensa e, anche in questa occasione, ha voluto farlo: “A me di solito la musica lirica mi fa l’effetto dell’esame alla prostata. Però hai spaccato. È come Il Volo con un’iniezione di testosterone”, così ha commentato l’esibizione che era appena andata in scena. Ebbene, la Hunziker è intervenuta per cercare di smorzare un po’ i toni: “Ma dai!”, con il suo solito sorriso capace di disarmare chiunque. Le parole del rapper hanno fatto rumore. Insomma, sui social sono state commentate da tantissimi utenti. Utenti tra cui anche molti sostenitori dei tre tenori che si sono indignati nell’ascoltare le dichiarazioni di J-Ax. Non sappiamo se l’episodio avrà un seguito. Può anche darsi finisca tutto lì e che nelle prossime ore non se ne parli più. Oppure, dovremmo aspettarci una risposta dai parte dei tre diretti interessati? Chissà, di sicuro staremo a vedere e vi terremo aggiornati.