Antonella Clerici senza freni, si lascia sfuggire un commento sulla collega Diletta Leotta: “Le consiglio di vestirsi più sobria”

Antonella Clerici è stata super impegnata con la conduzione della nuova edizione dello Zecchino D’Oro, che si è rivelato un successo. La conduttrice, sta tornando a occupare maggiore spazio nei palinsesti Rai, si vociferava addirittura, un suo possibile ritorno, al timone del suo iconico programma, La prova del Cuoco, cosa che non avverrà. La Clerici dopo lo Zecchino D’Oro, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TvBlog, in cui si faceva riferimento anche ad un’altra conduttrice televisiva molto amata, stiamo parlando di Diletta Leotta! Quindi vediamo nel dettaglio cos’ha dichiarato la Clerici durante l’intervista.

Antonella Clerici e il commento su Diletta Leotta durante un’intervista

Vi anticipiamo subito che l’intervista fatta ad Antonella Clerici, è stata resa nota anche su Twitter, e potete visionarla sul sito di TvBlog. Interrogata su varie tematiche, l’ex conduttrice della Prova del Cuoco, si è lasciata andare a delle esternazioni su Diletta Leotta, attualmente cronista e conduttrice del canale sportivo Dazn. Antonella senza peli sulla lingua, ha dichiarato di stimare molto la Leotta, ma che la sua bravura non è apprezzata del tutto, a causa forse del suo abbigliamento. La Clerici, ci ha tenuto a sottolineare di aver conosciuto personalmente Leotta e di essere rimasta piacevolmente sorpresa dalla sua bravura. La conduttrice racconta di averla conosciuta anni fa, su un palco e che, l’apparenza l’avesse ingannata, poiché la bravura della conduttrice di Dazn è oggettiva e indiscutibile; e proprio per queste ragioni, ha dichiarato ai microfoni di TvBlog: “Per me, lei è bravissima. È molto bella, ma le consiglio di vestirsi più sobria, perché è talmente brava e intelligente che merita di più di essere ascoltata. L’ho conosciuta molti anni fa, su un palco: all’inizio, vedendo le sue forme, da donna un po’ critica, mi sono detta ‘chissà questa…’. Poi l’ho vista presentare e ho detto ‘questa è un fenomeno’. Le chiacchiere stanno a zero. Merita“. Conclude poi sottolineando la sua stima verso Diletta, anche attraverso un Tweet.