Aurora Ramazzotti ‘in difficoltà’ per strada a Milano: cos’è successo alla conduttrice, il video su Instagram lascia tutti senza parole.

Aurora Ramazzotti è molto attiva sui social, dove racconta quasi tutto quello che le succede nella sua vita quotidiana. La giovane, figlia d’arte di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, è ormai un personaggio pubblico a tutti gli effetti e sta diventando sempre più affermata come conduttrice e speaker radiofonica. Spesso e volentieri pubblica su Instagram foto e video che ritraggono la sua bellezza, ma a piacere al pubblico è soprattutto la sua solarità e la sua simpatia. La conduttrice pubblica sul suo profilo molti momenti del suo quotidiano, anche quelli con il suo fidanzato Goffredo Cerza, del quale è innamoratissima. Poco fa la bella Aurora ha condiviso con i suoi followers una situazione ‘difficile’ in cui si è trovata in strada a Milano: ecco cos’è successo.

Aurora Ramazzotti in difficoltà a Milano per strada: cos’è successo alla giovane conduttrice

Aurora Ramazzotti ha pubblicato una serie di storie Instagram davvero particolari, in cui ha mostrato ai fan un suo momento di ‘difficoltà’ mentre era in strada a Milano. Questa mattina il capoluogo lombardo si è svegliato sotto una vera e propria tormenta di neve, cosa suggestiva e bella da vedere, ma di certo non facile per chi deve camminare per strada, soprattutto a piedi. Ed è proprio quello che è successo alla figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, che questa mattina è scesa da casa sua e ha trovato tutte le strade innevate.

Nel video che ha pubblicato nelle sue storie Instagram, Aurora si trova davvero in difficoltà sotto una vera e propria tempesta di neve e fa una serie di espressioni per far sorridere chi guarda. Le sue facce sono davvero simpatiche da vedere, anche se dimostrano la sua difficoltà e soprattutto il gran freddo che sente. Ecco un estratto dei video che ha pubblicato.