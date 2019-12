Barbara D’Urso ‘esplosiva’: scollatura da capogiro e gambe aperte, Instagram si accende con l’ultima foto della conduttrice.

È una delle regine indiscusse della nostra tv, dove conduce ben tre programmi di successo. Barbara D’Urso è inarrestabile, e ogni giorno ringrazia il suo pubblico per seguirla costantemente. Ma non solo il tv. La conduttrice napoletana è seguitissima anche sui social, in particolare su Instagram. E, proprio pochi minuti fa, Barbarella ha ringraziato i suoi fan per aver raggiunto un traguardo davvero importante. Per farlo, la conduttrice ha pubblicato uno scatto che non è passato inosservato. Scollatura profondissima e posa ‘bollente’: il post ha decisamente infiammato Instagram. Diamo un’occhiata.

Barbara D’Urso fa impazzire i fan: scollatura da capogiro e gambe aperte

2.400.000 followers: è questo il traguardo raggiunto da Barbara D’Urso questo pomeriggio, sul suo profilo di Instagram. La conduttrice è pazza di gioia, e decide di ringraziare tutti con un post che non è passato inosservato. Il motivo? Scopritelo con i vostri occhi:

Un post davvero ‘esplosivo’ quello pubblicato dalla conduttrice poco fa. La scollatura del top è davvero esagerata e la posa ‘particolare’ in cui Barbarella si è seduta non fa altro che alzare ulteriormente la temperatura su Instagram. Il post in pochissimo tempo ha scatenato i followers: una pioggia di commenti e cuoricini ha invaso lo scatto pubblicato da Barbara per ringraziare i suoi carissimi #amicidiinstagram. Ma anche l’inarrestabile D’Urso si concederà una pausa dalla tv durante le vacanze natalizie. Le sue trasmissioni subiranno uno stop, per poi ritornare in onda a gennaio. E la conduttrice ne approfitterà per passare un po’ di tempo in famiglia, concedendosi un periodo di relax. Ma niente paura: Barbarella tornerà presto a farvi compagnia. E, indubbiamente, durante la pausa dalla tv continuerà a tenersi in contatto col suo pubblico attraverso Instagram. Cosa aspettate ad unirvi ai 2 milioni e 400 mila fan della D’Urso? Non ve ne pentirete!