Belen Rodriguez, discorsi ‘bollenti’ con le amiche: “Le mie sono mosce”

Un siparietto davvero particolare, quello apparso nelle ultime stories di Instagram di Belen Rodriguez. La bellissima argentina si trova in treno con due amiche, Antonia Achille e Francesca Manzini, protagonista della prima edizione di Amici Celebrities. Inizialmente, le tre sono intente a trovare un nick name efficace per il profilo Instagram della Manzini. Ma, in pochi secondi, il discorso è diventato ‘bollente’. Il motivo? Le tre amiche si sono ritrovate a parlare dei loro décolleté! Ad inserire l’argomento è stata proprio la Manzini, che ha apostrofato Belen con l’aggettivo ‘ziz***a stupenda’, per sottolineare le sue notevoli forme. Da lì, è nato un siparietto davvero esilarante. Scopriamo cosa è successo!

Belen Rodriguez, Francesca Manzini e Antonia Achille e i loro discorsi ‘bollenti’. È questo il titolo che potremmo dare alle ultime stories pubblicate da Belen sul suo Instagram. Le tre amiche si trovano in viaggio, in treno, e tra un discorso e l’altro, spunta fuori l’argomento ‘seno’. Proprio così: tutto è nato dalla Manzini, che ha sottolineato le notevoli forme di Belen. Che ha subito replicato: “Perché non hai visto le sue!”, indicando Antonia Achille. Ma la Manzini, imitando Mara Venier, ha reso tutto ancora più divertente: “Le mie sono naturali, sono mosce, c’ho la caduta dell’Impero Romano!“, esclama l’ex concorrente di Amici Celebrities, toccandosi il seno. Ecco uno screen del momento:

E alla ‘dichiarazione’ della Manzini sull suo seno non rifatto, Belen risponde: “Anche le mie sono naturali!”. Insomma, un siparietto davvero divertente, che non è passato di certo inosservato. Anche perché, durante le stories, Belen ha più volte zoomato sul suo notevole décolleté!