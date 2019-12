Belen Rodriguez ‘da censura’: la maglia è trasparente, lo zoom proprio lì fa impazzire i fan di Instagram della showgirl argentina.

Basta poco a Belen Rodriguez per fare impazzire i suoi fan di Instagram. La bellissima showgirl argentina è una delle donne più seguite e amate sul web. E, poco fa, la moglie di Stefano De Martino ha postato alcune stories che non sono passate inosservate. La showgirl si trovava in treno con le sue due amiche Francesca Manzini e Antonia Achille e, tra un discorso e l’altro, le tre si sono lasciate andare ad alcune chiacchiere ‘bollenti’. In particolare, il discorso si è sposato sui rispettivi décolleté. E, nel video, Belen ha pensato bene di fare uno zoom con la fotocamera del suo telefono proprio sul suo décolleté. Il risultato è ‘bollente’. Diamo un’occhiata.

Belen Rodriguez infiamma Instagram: maglia trasparente e zoom sul décolleté

Un siparietto davvero divertente, quello apparso nelle stories di Belen Rodriguez qualche ora fa. La sexy moglie di Stefano De Martino si è lasciata andare ad alcuni discorsi molto ‘particolari’ con le sue compagne di viaggio in treno, Francesca Manzini e Antonia Achille. Le tre hanno descritto simpaticamente i loro décolleté e, durante il video, Belen ha fatto uno zoom proprio sul suo. Ma la maglia che indossa è trasparente, e si intravede l’intimo nero che la bellissima showgirl indossa. Instagram si ‘accende’. Ecco uno screen di quel momento:

Un ‘vedo non vedo’ che infiamma i numerosissimi followers di Belen, che domani sera andrà in onda su Canale 5 con l’ultima puntata di Tu si que vales. La maglia che indossa la Rodriguez nelle sue stories lascia vedere un po’ ‘troppo’. E voi, cosa aspettate a seguire Belen su Instagram? Non ve ne pentirete!