Belen Rodriguez riprende il marito Stefano De Martino di nascosto mentre è in bagno: ecco cosa stava facendo il ballerino, momento ‘infuocato’.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono davvero una coppia d’oro, una delle più belle del panorama televisivo. I due si sono ritrovati dopo alcuni anni di separazione e sono davvero felici insieme. Anche il lavoro procede a gonfie vele per entrambi. Belen è impegnata con la conduzione di Tu Si Que Vales, di cui sabato andrà in onda la puntata finale, e ogni settimana fa impazzire il suo pubblico con i suoi look mozzafiato. Stefano ha avuto grandissimo successo con ‘Stasera tutto è possibile’ e ormai è considerato a tutti gli effetti un conduttore, oltre che un bravissimo ballerino. Poco fa la bella argentina ha pubblicato su Instagram un video di suo marito, riprendendolo di nascosto mentre era in bagno: momento ‘infuocato’, ecco cos’è successo.

Belen Rodriguez riprende Stefano in bagno di nascosto: momento ‘infuocato’, cosa stava facendo

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono molto attivi sui social, in particolare l’argentina, che pubblica su Instagram quasi tutto della sua vita quotidiana. Poco fa ha fatto una cosa davvero particolare, perché ha ripreso di nascosto suo marito Stefano mentre era in bagno, pubblicando poi il video sui social. Un gesto ovvimente fatto con amore e per sorridere, che ha fatto impazzire i fan della coppia, soprattutto il pubblico femminile, visto che Stefano in bagno era a torso nudo. Ma cosa stava facendo esattamente?

Il ballerino era intento a tagliarsi la barba, di spalle, a schiena nuda, quando sua moglie gli ha fatto un video e lo ha pubblicato su Instagram con una simpatica didascalia: “Poi dicono che siamo noi donne a stare sempre in bagno”, ha scritto l’argentina. Le immagini sono ‘bollenti’, perché Stefano ha un fisico davvero scolpito, da far girare la testa. Giudicate voi stessi!