Matrix 4: data di uscita, cast e anticipazioni sul nuovo film di Keanu Reeves

La data di uscita di Matrix 4, il cast, le anticipazioni e cosa sappiamo sul nuovo film della saga.

Sta per arrivare Matrix 4 e, finalmente, abbiamo anche una data di uscita ufficiale al cinema. La saga fantascientifica con Keanu Reeves ha finalmente un proseguo e i fan, innamorati della serie di film, stanno scalpitando in attesa di scoprire cosa succederà in questo nuovo episodio. Da una parte infatti c’è l’ansia per vedere cosa avranno studiato gli sceneggiatori. Dall’altra parte c’è il dubbio se il sequel sarà all’altezza dei precedenti e, soprattutto del primo, ormai cult indiscusso.

Anticipazioni Matrix 4: data di uscita e cast

Cosa sappiamo sul sequel di Matrix, il quarto episodio della saga? Come prima cosa si pensava che il cast sarebbe cambiato completamente, fortunatamente però sappiamo che Neo, interpretato da Keanu Reeves, sarà sempre il protagonista.

Quando esce Matrix 4: la data

La data di uscita del film Matrix 4 ormai è nota. Dovete segnarvi sul calendario la data del 21 maggio 2021. Una data non troppo lontana, ma nemmeno vicinissima, che cade nella blockbuster season, ossia la stagione in cui i film americani ottengono normalmente più incassi. Sarà una lotta al botteghino visto che in quel momento dell’anno vedremo al cinema Keanu Reeves sia in Matrix 4 che in John Wick 4, l’altra saga con lo stesso attore protagonista nei panni di un killer a pagamento. Insomma, c’è tempo per scoprire quante più anticipazioni possibili anche se quelle che abbiamo ora sembrano essere molto interessanti.

Cast Matrix 4: ritroveremo tutti gli attori?

Oltre a Keanu Reeves nel cast ritroveremo Carrie Anne Moss, ma non sappiamo se ad interpretare Morpheus ci sarà Lawrence Fishburn. Tra gli attori che saranno secondari, ma che vedremo nel film, sappiamo che ci saranno: Neil Patrick Harris e Jessica Henwick.

Ultime news sul film: arriverà anche un prequel di Matrix

Attenzione perché nell’universo Matrix sta per arrivare un nuovo film che sarà un prequel e quindi, sicuramente ci sarà un cast completamente diverso.