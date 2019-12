Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo stanno insieme oppure no?

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio stanno insieme o no? Come si è evoluta la loro storia d’amore dopo la separazione.

Quando si erano separati era successo il caos. Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono state una di quelle coppie tanto amate quanto discusse dal pubblico. Tra i due la differenza di età c’era, ma l’amore è stato così forte che nessuno si è mai permesso di dire qualcosa di male su di loro, anzi. Quando era sopravvenuta la separazione il popolo del web che amava follemente la coppia ha sofferto molto. I due avevano chiesto riserbo, ma quando hanno ricominciato ad avvicinarsi i rumors sono stati praticamente milioni. Ma oggi? Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo stanno ancora insieme oppure no?

Anna e Gigi sono tornati insieme oppure no?

Bella domanda. I due nel 2017 si erano lasciati. Le loro strade avevano preso direzioni diverse ed entrambi, dopo un bel po’ di silenzio, avevano detto che avevano smesso di parlare. Soprattutto la Tatangelo, in diverse interviste, aveva spiegato che magari andavano a letto senza nemmeno darsi la buonanotte e la situazione era diventata quasi insostenibile. Così la decisione della separazione, ma senza urla o clamore, tutto per preservare il più possibile il figlio.

Il riavvicinamento dopo la separazione

Dopo un anno lontani però i due avevano ricominciato ad avvicinarsi. Erano stati paparazzati insieme in diverse occasioni e alla fine sembrava proprio che i due fossero tornati insieme. Notizia però non confermata dai due che invece millantavano solo una rapporto umano e gentile per il figlio. Lentamente però le cose sono cambiate.

Il ritorno dell’amore

Gigi D’Alessio infatti nell’ultimo album ha dedicato una canzone ad Anna Tatangelo. Una dedica d’amore estrema che tutte le donne vorrebbero sentirsi dire e la giovane cantante stessa ha dichiarato che dopo tanti anni è sempre bello ricevere certe parole. Insomma, i due zitti zitti, si sono rimessi insieme. Lui ha fatto dei passi verso di lei, lei avrà smussato degli angoli. Un po’ come succede in ogni coppia insomma. Si cerca di trovare un punto di incontro.