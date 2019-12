Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno attraversato una crisi nel 2017 e si sono lasciati: ecco il motivo della loro separazione

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono fidanzati nel febbraio 2005. I due, però, hanno ufficializzato la loro relazione solo nel dicembre 2006. Il cantante napoletano, infatti, proveniva da un matrimonio con l’ex moglie Carmela Barbuto, con la quale ha avuto tre figli. Il legame tra Gigi e Anna ha dato alla luce Andrea, unico figlio della coppia nato il 31 marzo 2010. La coppia nel 2017 ha vissuto un periodo di profonda crisi, arrivando addirittura a lasciarsi. Il momento negativo è durato veramente poco: già l’anno dopo, infatti, i due cantanti sono tornati insieme. Oggi Gigi e Anna sono felicemente innamorati.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo perchè si sono lasciati?

La separazione tra Gigi e Anna sconvolse il mondo dello spettacolo e della musica. I due, infatti, sembravano una coppia molto affiatata e il periodo di crisi non era assolutamente ipotizzabile. La coppia si è lasciata per un breve periodo nel 2017 e solo dopo qualche mese la Tatangelo ha svelato i motivi della rottura. In una lunga intervista rilasciata a VanityFair, la cantante innanzitutto smentì un presunto tradimento vociferato da alcuni settimanali di gossip e poi raccontò tutta la verità: “Litigavamo sempre più spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza più dirci una parola. E poi per il rumore. Il salone era sempre pieno di gente. Cucinavo per 20 o 30 persone, ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra”. Così Anna chiese a Gigi un periodo di pausa e lui non la trattenne.

I due, durante il periodo di crisi, si sono visti costantemente, soprattutto per non far avvertire il distacco al figlio Andrea. Fortunatamente l’anno dopo la crisi è rientrata e la coppia è ritornata insieme. Questa sera saranno di nuovo insieme in televisione in occasione di “20 anni che siamo italiani“.