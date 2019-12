20 Anni Che Siamo Italiani: Gigi D’Alessio parla di Vanessa Incontrada e del segreto che li lega così tanto.

Questa sera, venerdì 13 dicembre su Rai1, va in onda l’ultimo appuntamento con 20 Anni Che Siamo Italiani, lo show con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. I due racconteranno al pubblico italiano gli ultimi 20 anni del nostro paese, affrontando cambiamenti, novità e panorami musicali, sociali e artistici che, negli anni, sono cambiati. Le puntata dello show hanno ottenuto un vero e proprio boom di ascolti, sbarazzando la concorrenza e anche per questa sera ci sono grandi progetti.

Ospiti 20 Anni Che siamo Italiani: chi sarà sul palco oggi, 13 dicembre

Il cast degli ospiti di questa sera sarà molto interessante. Insieme a Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, sul palco troveremo:

Il Volo

Pippo Baudo

Nek

Alessandro Siani

Niccolò Agliardi

Flavio Insinna

Anna Tatangelo

Giuseppe Zeno

Nino D’Angelo

Gigi Marzullo

La serata, come sempre, sarà caratterizzata da tanta musica, aneddoti, momenti di grande show e intrattenimento, ma non mancheranno anche svariati spunti di riflessione. Per i momenti musicali ci sarà l’orchestra diretta da Adriano Pennino.

Gigi D’Alessio svela il segreto del successo con Vanessa Incontrada

Gigi D’Alessio, intervistato dal settimanale Nuovo, ha parlato lungamente dei suoi ultimi 20 anni. Di come la sua vita è cambiata e il cantante ha spiegato che dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo la sua vita è cambiata. “Oggi non so più cosa sono, ma sa da dove arrivo e mi sento molto fortunato”. Parlando poi di Vanessa Incontrada, compagna di avventura in questo show, Gigi ha spiegato che non è una gara e che il successo è di tutti: “Noi ci mettiamo impegno e cuore”. Tra i due quindi sembra esserci un grandissimo feeling e che la semplicità di Vanessa lo ha letteralmente conquistato. Questo quindi pare essere il segreto del loro successo: armonia, divertimento, feeling e spensieratezza. Tutti gli ingredienti che rendono questo spettacolo veramente unico nel loro genere.