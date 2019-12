Giulia Provvedi senza biancheria: la scollatura in primo piano e la maglia bianca mandano in tilt Instagram. Ecco di cosa stiamo parlando

Silvia e Giulia Provvedi formano un duo che è tra i più amati d’Italia: simpatiche, belle, e soprattutto molto chiacchierate le nostre Donatella. Adesso, sono protagoniste ad All Together Now con J-Ax e Michelle Hunziker: fanno parte della giuria. Si divertono. Si divertono tanto e si vede, così come fanno in tutte le esperienze lavorative che la vita gli presenta davanti. Hanno sempre il sorriso sulle labbra e tanta voglia di far sorridere i propri seguaci. Insomma, sanno sempre come trasmettere la giusta armonia e… non solo. Sì, perché come abbiamo detto, sono tutt’e due bellissime. Un viso spettacolare, occhi profondi e un sorriso che farebbe invidia a chiunque, per non parlare del fisico che è sempre in perfetta forma grazie agli allenamenti che seguono quotidianamente.

Le Donatella, Giulia Provvedi manda in tilt Instagram

Una scollatura di quelle che… no, proprio non possono passare inosservate. Instagram è letteralmente andato in tilt per l’ultima foto pubblicata da Giulia Provvedi sull’account condiviso con la sorella, Silvia. Niente biancheria intima, come vediamo, anche perché non ne ha bisogno. La maglia è bianca e l’immaginazione dei follower può viaggiare facendo giri immensi. Beh, non c’è molto da aggiungere alla bellezza di Giulia:

L’acconciatura un po’ spettinata con quel biondo platino che la contraddistingue. “Giulidoll”, il suo messaggio, a cui sono seguiti centinaia di commenti con cuoricini ed un carico di like che arriva addirittura a 20mila. Insomma, cifre da capogiro per la Donatella bionda che questa volta sembra abbia fatto girare la testa veramente a tutti. E il fidanzato? Al Grande Fratello Vip ne parlava come di un tipo geloso. Chissà se il portiere le avrà fatto qualche scenata di gelosia per questa foto oppure no. Magari ce lo racconterà in una delle prossime storie!