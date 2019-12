Grande Fratello Vip, clamoroso colpo di scena: la notizia appena arrivata

Grande Fratello Vip, clamoroso colpo di scena per le sorti del reality Mediaset: la notizia che i fan aspettavano con trepidazione

Questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, la prima condotta dal direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini, sembra davvero ricca di sorprese. Infatti tra slittamenti e un cast che non è ancora bel definito, il programma sembra avvolto ancora in un alone di mistero. Ciò che è certo, è che il conduttore, ultimamente, si è lasciato andare a delle dichiarazioni tutt’altro che prive di importanza. Alfonso Signorini, si sarebbe, infatti, lasciato sfuggire, il nome di alcuni protagonisti, che entreranno nella casa più spiata d’Italia. Ma le prossime anticipazioni, che vi sveleremo, non arrivano da lui, ma da Dagospia. Il sito è riuscito a stanare uno scoop bello grosso…

Il Grande Fratello, è uno dei reality show, più atteso dai telespettatori Italiani, specie, la versione Vip. Negli ultimi giorni, si stanno andando a definire molti dettagli, in merito la data di messa in onda, alcuni dei concorrenti che vi prenderanno parte e gli opinionisti. Ma in queste ore, Dagospia, ha lanciato una vera e propria bomba a orologeria. Secondo il sito, infatti, Alfonso Signorini avrebbe fatto un gran colpo. Non solo il reality avrà il via dal 7 Gennaio 2020, ma avrà ben DUE appuntamenti settimanali in prima serata, anziché uno! Questa potrebbe essere una vera e propria svolta per il reality e per tutti i fan che seguono con dedizione il programma. Per ora non vi è stato alcun comunicato ufficiale da parte della Mediaset, ma se dovesse essere vero, i fan da casa, ne gioiranno sicuramente. Non ci resta quindi che aspettare, per avere un chiaro più completo della situazione.