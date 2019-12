Romina Power e Loredana Lecciso, guerra a distanza: interviene Al Bano, le sue parole da brividi

Romina Power e Loredana Lecciso, la guerra a distanza che dura da anni: interviene Al Bano, parole da brividi del cantante alle sue due ex.

Al Bano non ha certo bisogno di presentazioni. Il cantante di Cellino San Marco, una delle voci più belle e che hanno scritto la storia della musica italiana, non sta vivendo un momento facile, dovuto alla morte della sua amatissima mamma Jolanda, che si è spenta pochi giorni fa all’età di 96 anni. Mamma e nonna esemplare, era sempre stata descritta dal figlio come una roccia, un grande punto di riferimento, la cui perdita ha lasciato un vuoto difficile da colmare. Ma non è tutto. Al Bano ha anche una situazione familiare delicata, visti i rapporti poco sereni tra le sue ex Romina Power e Loredana Lecciso, che da anni si fanno la guerra a distanza: il cantante è intervenuto in questa ‘querelle’, lanciando un appello a entrambe, ecco le sue parole da brividi.

Al Bano interviene nella querelle a distanza tra Loredana Lecciso e Romina Power: ecco le sue parole

La rivalità tra Romina Power e Loredana Lecciso è una delle più accese della tv. Le due ex di Al Bano non sono mai riuscite ad avere un rapporto sereno, e non hanno mai perso occasione di mandarsi frecciatine a distanza. In questa infinita ‘querelle’ è intervenuto ora anche il cantante, che in una lunga intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha parlato delle sue ex, facendo un appello di pace. Al Bano ha sottolineato che loro devono fare quello che sentono, dicendo però che secondo lui entrambe hanno voglia di pace e che sarebbe giusto che si stringessero la mano una volta per tutte. “Voglio uscire da wuesto strano trianolo”, ha detto, “E poi sono stanco di leggere certe cose, e immagino lo sia anche la gente”.

Insomma, Al Bano non ne può più di questa rivalità e non fa mistero della cosa. La sua intervista è stata rilasciata prima della perdita della cara mamma Jolanda, ed è facile immaginare che in questo momento tanto delicato il suo desiderio di vedere la pace e l’unione nella sua grande famiglia allargata sia ancora più forte.