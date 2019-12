Mercedesz Henger ripresa da dietro in intimo: lato B mozzafiato, Instagram diventa a dir poco ‘rovente’, tutti pazzi per la figlia di Eva Henger.

Mercedesz Henger sta diventando un personaggio sempre più amato, sui social come in tv. La figlia di Eva Henger, conosciuta inizialmente solo per la sua mamma famosa, sta pian piano conquistando il suo spazio nel cuore del pubblico, soprattutto per la sua incredibile bellezza. Sempre molto attiva sui social, ‘Memi’ pubblica spesso e volentieri foto che ritraggono il suo corpo da urlo e la sua incredibile sensualità. Ed è proprio quello che è successo poco fa, quando la giovane Henger ha pubblicato uno scatto davvero mozzafiato, in cui viene ripreso in primo piano il suo lato B: ecco l’immagine che sta facendo impazzire i suoi fan.

Mercedesz Henger, la foto da dietro in intimo è mozzafiato: il suo lato B manda Instagram in tilt

Mercedesz Henger non sta vivendo un bel periodo ultimamente, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con sua mamma. Dopo che Mercedesz ha parlato in tv del suo padre naturale, Eva non l’ha presa affatto bene, e le due sembrano essere davvero ai ferri corti. Ma la bella Mercedesz guarda avanti e cerca di superare le difficoltà grazie anche all’appoggio del fidanzato Lucas Peracchi, con cui tutto sembra andare a gonfie vele. Poco fa ‘Memi’ ha pubblicato su Instagram uno scatto a dir poco ‘bollente’, in cui viene ripresa da dietro con addosso solo in body intimo nero, che lascia praticamente scoperto tutto il suo lato B da urlo.

Mercedesz e Lucas stanno trascorrendo qualche giorno di relax in montagna, e nella foto appena condivisa, lei è affacciata a un finestrone da cui si vede un panorama davvero fantastico, anche se tutti gli occhi sono certamente puntati sul suo corpo mozzafiato.

