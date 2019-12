Uomini e Donne, Giulia D’Urso: svelato il nome del calciatore che avrebbe baciato, secondo una segnalazione arrivata in puntata.

Puntate infuocate, quelle di Uomini e Donne andate in onda negli ultimi giorni. In particolare, è il percorso sul trono di Giulio Raselli a regalare continui colpi di scena. L’ultimo riguarda la segnalazione su un presunto bacio tra la corteggiatrice Giulia D’Urso e un calciatore , di cui però non è trapelato il nome in trasmissione. I due, che si sarebbero baciati durante una festa in un locale: Giulia ha negato tutto, ma Giulio non sembra essere molto convinto della sincerità della sua corteggiatrice. Nel frattempo, nelle ultime ore, il nome del calciatore con cui ci sarebbe stato il famoso baco è trapelato sul web, dalle stories dell’influencer Deianira Marzano. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Uomini e Donne, Giulia D’Urso: ecco il calciatore con cui sarebbe scattato un bacio

Giulia D’Urso, corteggiatrice di Giulio Raselli, avrebbe baciato un noto calciatore in un locale, durante una festa. È questa la segnalazione che la sua (ormai ex) amica Sheri ha raccontato a Uomin e Donne durante l’ultima puntata del Trono Classico. Ebbene, nonostante il nome del calciatore non sia stato mai citato in puntata, sul web spuntano le prime supposizioni. In particolare, Deianira Marzano ha postato alcune foto del calciatore con cui ci sarebbe stato il bacio. Nello scatto, il ragazzo è proprio in compagnia di Giulia, durante la festa. Ecco cosa ha postato l’influencer nelle sue stories:

Ebbene, il calciatore in questione è Achraf Lazar, terzino sinistro del Cosenza. La foto dimostra che, effettivamente, i due si trovavano alla stessa festa, di un amico in comune. Ma, ovviamente, nulla può provare il bacio di cui ha parlato Sheri nella segnalazione. Il mistero si infittisce! Non ci resta che attendere le prossime news sulla vicenda. E voi, credete alle parole di Giulia?