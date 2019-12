Aida Yespica, il dramma del figlio: racconto da brividi a Verissimo

Aida Yespica, il dramma che sta vivendo per il figlio Aron Ferrari: il racconto oggi pomeriggio da Silvia Toffanin a Verissimo

Aida Yespica è sempre stata molto legata al figlio Aron, che purtroppo però non vive con lei. Il piccolo infatti vive oltreoceano col padre Mattero Ferrari, ex calciatore Italiano. I due hanno avuto una relazione durata dal 2007 al 2009, dal quale è nato il piccolo Aron. In seguito alla nascita del bambino i due si separarono e il padre ottenne l’affidamento esclusivo del bambino. Aida ha sempre dichiarato di soffrirne molto e che la lontananza dal piccolo la distrugge. Proprio in merito a questa vicenda, sarà ospite oggi pomeriggio da Silvia Toffanin, a cui ha parlato a cuore aperto del dramma che sta vivendo.

Aida Yespica sta affrontando un periodo davvero difficile, a causa della lontananza da suo figlio Aron. La modella Venezuelana, negli ultimi anni ha cercato di essere molto presente nella vita del figlio che vive oltreoceano col padre, ma nell’ultimo periodo le cose non stanno andando proprio per il meglio. La Yespica infatti ha dichiarato nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, che negli ultimi mesi ha visto molto poco il figlio, a causa di alcuni problemi con i suoi documenti. La showgirl si è mostrata davvero affranta e ha dichiarato con malinconia di non essere riuscita a trascorrere del tempo con figlio, neanche in occasione del suo compleanno avvenuto il 27 Novembre scorso. Le parole della Yespica sono state davvero forti, ha infatti dichiarato: “Aaron sta crescendo davvero tanto, ogni volta che lo rivedo resto stupita dai cambiamenti. Di solito ci vediamo una volta al mese, ma questo, purtroppo, è un momento un po’ così. Da quattro mesi non lo vedo per problemi vari con i miei documenti… Sono davvero a pezzi…. Gli ho mandato tanti video di deejay e artisti che gli piacciono. Un regalo che invece mi sono fatta io legato a mio figlio è un tatuaggio con la sua data di nascita“. Non ci resta che augurare alla Showgirl Venezuelana di risolvere al più presto i problemi burocratici legati ai suoi documenti, in modo da volare da suo figlio Aron.