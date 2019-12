Per lo show di ieri sera, Anna Tatangelo ha indossato un incredibile vestito con uno spacco davvero vertiginoso: gli occhi cadono proprio lì.

Abbiamo potuto ammirare la smisurata bellezza di Anna Tatangelo nel corso dell’ultima puntata di 20 anni che siamo italiani, lo show di musica condotto da Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio su Rai Uno. Con un fantastico vestito rosso e un’incantevole voce, la giovane cantante di Sora ha letteralmente fatto impazzire tutti. Badate bene, non soltanto in onda, ma anche quando, pochi istanti prima di salire sul palco, la bella compagna del cantante napoletano ha voluto mostrare in anteprima il suo outfit per la serata. Come dicevamo precedentemente, il vestito indossato per l’occasione era davvero stupendo. Anche perché, a renderlo ancora di più meraviglioso, era quel profondo spacco. È proprio per questo motivo che, data anche la posa artistica per la foto, gli occhi dei suoi fan non hanno potuto fare a meno di notare un particolare dettaglio. Ecco di che cosa parliamo.

Anna Tatangelo, spacco super vertiginoso: gli occhi cadono lì

Non è assolutamente la prima volta che ci teniamo a sottolinearvi la smisurata bellezza di Anna Tatangelo. Già in diverse occasioni, infatti, vi abbiamo parlato di fantastiche fotografie che, spesso e volentieri, la cantante di Sora condivide sul suo canale Instagram. L’ultima, come dicevamo precedentemente, risale a qualche ora fa. Quando, prima di salire sul palco di 20 anni che siamo italiani, la compagna di Gigi D’Alessio si è lasciata immortalare dietro le quinte. Pensate, lo scatto in questione, in un batter baleno, ha conquistato l’interesse di tutti. Così come numerosissimi commenti di apprezzamento. Curiosi di sapere di che cosa parliamo? Vi accontentiamo subito:

Davvero incantevole, vero? Tuttavia, l’attenzione non può non cadere su quello spacco vertiginoso del vestito indossato per la serata di ieri. Ma non solo. Perché, è proprio per questo ‘particolare’ profondo dell’abito da sera, che non si può fare a meno di guardare proprio lì. Dove? Ecco la ‘testimonianza’:

Ebbene si. Sono proprio le gambe che non possono passare affatto inosservate. In effetti..