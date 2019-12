Belen Rodriguez, il gesto di Stefano De Martino prima della puntata di ‘Tu Si Que Vales’ la lascia senza parole: messaggio da brividi del ballerino a sua moglie.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono davvero una coppia invidiabile. I due sono sempre più innamorati da quando sono tornati insieme, e non hanno problemi a dimostrarlo anche sui social, dove pubblicano tanti momenti della loro vita quotidiana, anche quelli più ‘intimi’. Per entrambi è un periodo molto positivo anche dal punto di vista lavorativo. Stefano ha finito da poco la conduzione di ‘Stasera Tutto è Possibile’, mentre Belen è impegnata con ‘Tu Si Que vales’, e questa sera sarà in diretta con la Finale. Proprio prima della puntata, Stefano ha fatto per lei un gesto che l’ha lasciata letteralmente senza parole: ecco di cosa si tratta.

Belen e Stefano, il gesto di lui prima di ‘Tu Si Que Vales’: l’argentina è senza parole

Belen Rodriguez sta per andare in onda con la finale di Tu Si que vales. C’è grande attesa per scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione, che ha avuto ancor una volta un enorme successo. Partita ieri alla volta di Roma per la puntata, Belen questa mattina ha ricevuto una sorpresa che l’ha lasciata letteralmente senza parole. Suo marito Stefano le ha inviato un grande mazzo di fiori, che lei ha trovato in camerino, accompagnato da un biglietto con dedica. Parole da brividi quelle che il ballerino ha voluto scrivere alla moglie, e che lei ha pubblicato su Instagram per condividere questo momento con i suoi fan.

“Splendi come solo tu sai fare. Ti amo tanto, tuo marito”, recita il biglietto. Belen è rimasta davvero senza parole davanti a tanta dolcezza e si è sciolta per questa dedica da brividi. Del resto, chi non vorrebbe ricevere una sorpresa così?!