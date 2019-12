Belen Rodriguez, in ‘intimo da notte’: è troppo corto e le gambe...

Belen Rodriguez tornata in Hotel dopo le prove di ‘Tu si Que Vales’, si mostra in ‘intimo da notte’: è troppo corto e le gambe…

Belen Rodriguez, ci mostyra spessissimo su Instagram sprazzi della sua vita quotidiana, degli shooting a cui prende parte e dei look che sceglie per gli eventi o i programmi a cui partecipa. Ultimamente ci ha deliziato con moltissime foto degli shooting fotografici a cui ha preso parte, alcuni di questi davvero hot! E proprio ieri ci ha portati con sé, dietro le quinte di ‘Tu si que Vales’, per le prove della gran finale, che avverrà stasera in prima serata. Subito dopo le prove, la bella Showgirl Argentina, si è recata in hotel per rilassarsi e riposarsi e si è mostrata in ‘intimo da notte’, vediamo insieme la foto.

Belen Rodriguez, in ‘intimo da notte’: la foto è super hot…

Belen Rodriguez, si sta preparando al meglio per la super finale di ‘Tu si que Vales’, in onda stasera in prima serata su Canale 5. La bella Showgirl argentina si è mostrata attraverso delle Instagram Stories, super impegnata nelle prove del programma, insieme agli altri conduttori e ai giudici. Belen non perde occasione per stupirci, e dopo essere rientrata in hotel per riposarsi, ha condiviso con tutti i fan un Instagram Stories davvero bollente. La Rodriguez, nella penombra è infatti apparsa seduta su un cassettone avanti a uno specchio. Inizialmente era visibile soltanto un’ombra, poi alzandosi, si è vista la sua figura, avvolta in una splendida camicia da notte in raso chiaro. Una volta alzatasi dal cassettone, l’intimo notte si è alzato, mostrando le bellissime gambe della modella. Che dire, non smette mai di stupirci!