Belen Rodriguez, look a dir poco mozzafiato per la finale di Tu Si que Vales: lo studio si infiamma per la conduttrice, tutti guardano proprio lì…

Questa sera va in onda in diretta la finale di Tu Si Que Vales. Termina con questa puntata un’edizione di grande successo, che ha visto tantissimi talenti susseguirsi nello studio, che hanno impressionato i giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Sabrina Ferilli, capo della giuria popolare. Ogni settimana Belen Rodriguez infiamma lo studio con i suoi outfit mozzafiato, e il pubblico impazzisce per lei. Anche questa sera l’argentina non è da meno, e ha letteralmente incantato i presenti in studio e il pubblico da casa con il suo look che è a dir poco da capogiro. Un ‘particolare’, però, attira l’attenzione di chi la guarda, e tutti gli occhi finiscono proprio lì…

Tu Si que Vales, il look mozzafiato di Belen Rodriguez per la finale: tutti gli occhi finiscono lì…

Belen Rodriguez è stata la conduttrice di questa edizione di Tu Si Que Vales, e ha accompagnato il suo talento e la sua simpatia alla sua incredibile bellezza. Ogni sabato, infatti, il pubblico aspetta di vedere il look scelto dall’argentina per la puntata, che di volta in volta è sempre più sensuale. Questa sera, per l’attesissima finale, la conduttrice, affiancata come sempre da Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, ha optato per un abito lungo nero con inserti oro e argento che danno luminosità al suo look. Il vestito a destra è a manica lunga, mentre dall’altro lato lascia il braccio scoperto e ha una scollatura particolare. Ma c’è un dettaglio che proprio fa impazzire il pubblico e che ha attirato tutti gli occhi. Parliamo dello spacco a dir poco vertginoso dell’abito, che lascia scoperta la gamba statuaria dell’argentina. E a voi piace questo look di Belen?