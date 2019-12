Mamma ho perso l’aereo: che fine ha fatto Macaulay Carson Culkin

Maculay Culkin che fine ha fatto il protagonista di Mamma Ho Perso L’Aereo.

Macaulay Carson Culkin è quell’attore che per tutti noi rimarrà un eterno bambino. Ha interpretato Mamma Ho Perso l’Aereo e i relativi sequel, come Mamma Ho riperso l’aereo in onda questa sera su Italia 1. Ma in molti si chiedono che fine ha fatto Macaulay Culkin? Anche perché giravano voci che fosse morto, voci che lo volevano dipendente dalla droga… insomma, non arrivavano belle notizie.

Che fine ha fatto Macaulay Culkin?

Classe 1980, Macaulay Culkin oggi non è più solo attore, ma anche musicista e scrittore. Lo ricordiamo tuttavia per la sua parte di Kevin McCallister, il bambino del film Mamma Ho Perso l’Aereo, del 1990 e Mamma Ho Riperso l’Aereo del 1992. Nel 1994 ha smesso di recitare, da giovanissimo quindi e quando è tornato in televisione, per una comparsata in Will And Grace e ha partecipato al film Party Monster, in molti non hanno potuto fare a meno di notare il tremendo cambiamento. Successivamente ha scritto un libro autobiografico intitolato Junior e nel 2013 ha dato vita alla rock band The Pizza Underground ed è anche editore di un sito satirico chiamato Bunny Ears.

La fidanzata di Maculay Culkin

Per quanto riguarda la sua vita privata Macaulay Culkin sappiamo che è stato arrestato per droga diverse volte, ma è sempre uscito su cauzione. Ha anche probabilmente fatto uso di queste sostanze plurime volte, ma ancora non ci sono certezze. Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che nel 1998 quando aveva soli 18 anni ha sposato l’attrice Rachel Miner, ma dopo due anni si sono lasciati. Nel 2002 l’attore si vedeva con Mila Kunis, ma i due si sono lasciati anche questa volta, ma dopo tanti anni. Era il 2011. L’ultima notizia è del 2017 e lo vede impegnato con Brenda Song.

Il rapporto con Michael Jackson

Altra storia particolare legata a Culkin è la sua amicizia con Michael Jackson. I due sono diventati amici al tempo del film Mamma Ho Perso L’Aereo. Quando il cantante fu accusato di abusi sessuali sui minori l’attore testimoniò di aver dormito con Michael, ma non venne mai molestato e dichiarò che le accuse erano completamente ridicole. Culkin è anche padrino dei figli di Michael.