Attimi di terrore in aereo per Elettra Lamborghini: la cantante si è presa un grosso spavento ed ha raccontato tutto tra le stories di Instagram

Elettra Lamborghini è sempre in viaggio per i suoi impegni lavorativi. Oggi non sappiamo esattamente dove sia andata, ma tra le stories di Instagram ha scritto: “In realtà dovevo andare in Belgio“. La cantante, poi, ha postato la foto di alcune dune innevate. La giornata della cantante di “Pem Pem“, però, pare non sia iniziata con il piede giusto. Dopo l’influenza che le ha praticamente stravolto il viso, la rampolla della famiglia Lamborghini ha vissuto attimi di terrore in aereo. Elettra ha raccontato tutto sul popolare social network, creando anche apprensione tra i fan.

Elettra Lamborghini, terrore in aereo

Attimi di terrore in aereo per la Lamborghini: la cantante si è presa un grosso spavento ed ha raccontato tutto tra le stories di Instagram. La rampolla della famiglia Lamborghini quasi non riusciva a parlare per la paura e allora ha scritto: “Non riuscivamo ad atterrare per il troppo vento. Siamo atterrati facendo una piroette. Terribile“. La cantante di “Pem Pem” e “Tocame” poi ha fatto ascoltare i suoni che provenivano dalla cabina del comandante, aggiungendo: “Sentite i rumori che faceva l’aereo“. Una paura troppo forte per la Lamborghini, che probabilmente non avrà mai visto una scena del genere nella sua vita. La cantante è stata costretta ad un atterraggio di emergenza e ovviamente la sua pelle è stata a rischio per qualche minuto.

Il racconto di Elettra avrà sicuramente atterrito i suoi fan, che in direct le staranno chiedendo ulteriori novità riguardo l’accaduto e soprattutto aggiornamenti sul suo stato di salute. La situazione, però, pare sia rientrata. La Lamborghini, seppur con un movimento strano, è riuscita ad atterrare e adesso è sulla terra ferma.