Film in programma a Natale e Capodanno in tv su Paramount Network

Che film verranno proiettati durante le feste di Natale, Capodanno e la Befana in televisione? Tutta la programmazione di Paramount Network.

Il Natale si sa, è un periodo magico dell’anno. Si passa più tempo a casa, ci si concede un po’ di relax e soprattutto si guardano film. Così, Paramount Network ha preparato un ricchissimo palinsesto natalizio e per Capodanno 2020 con una serie di film meravigliosi da guardare comodamente seduti sul divano illuminati dalle luci dell’Albero di Natale, con magari la neve fuori.

Tutti i film in programma dal 24 dicembre al 6 gennaio su Paramount Network

Quali sono allora tutti i film in programmazione per Natale e Capodanno su Paramount Network? Dal 24 dicembre fino al 6 gennaio, giorno della Befana che, come si suol dire, tutte le feste le porta via, ci saranno tantissimi film interessanti. Grandi classici e kolossal moderni, il tutto per far divertire il più possibile le famiglie e regalare bellissimi momenti di grande gioia e divertimento a tutta la famiglia.

24 dicembre: Elliott il Drago Invisibile, SOS Fantasmi

25 dicembre: Caro Babbo Natale

26 dicembre: Lemony Snicket – Una serie di sfortunati eventi, La Principessa e il Gigante.

27 dicembre: La Tela di Carlotta

28 dicembre: Colazione da Tiffany

29 dicembre: King Arthur

30 dicembre: Una Storia di Natale 2

31 dicembre: L’ultima vacanza, Ricomincio da Capo

1 gennaio: Il Mago di Oz

2 gennaio: The Eagle

3 gennaio: Genitori in Trappola

4 gennaio: Super8

5 gennaio: Transformers

6 gennaio: Gli Dei Dell’Olimpo, Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo – il mare dei mostri

Una programmazione quindi super intensa che va ad accontentare grandi e piccoli. Ci sono film classici, altri invece più moderni, ma uniti dal fil rouge della piacevolezza di guardare tutte queste pellicole con amici e parenti. I classici film di Natale su Paramount Network questa volta prendono una piega nuova. Ci sono evergreen, ma anche tanti film particolari da vedere e da far diventare dei propri must personali (un po’ come Una Poltrona Per Due) ogni Natale con chi si ama.