Uomini e Donne Francesca Del Taglia, avete ma visto la sorella Carolina? Somiglianza incredibile, sono due gocce d’acqua.

È stata una delle protagoniste più amate di Uomini e Donne. E proprio lì, nello studio di Maria De Filippi, ha conosciuto l’amore della sua vita. Parliamo di Francesca Del Taglia, che nel programma di Canale 5 ha conquistato il tronista Eugenio Colombo sin dalle prime esterne. I due fanno coppia fissa ormai dal 2013 e dal loro amore sono nati i piccoli Brando e Zeno. Francesca è un’influencer molto seguita sui social, dove ha appena postato una foto molto particolare. Una foto in cui è in compagnia di sua sorella Carolina. L’avete mai vista? Ebbene, resterete sorpresi dall’incredibile somiglianza tra le due bellissime Del Taglia. Date un’occhiata.

Uomini e Donne, Francesca Del Taglia: la sorella Carolina è identica a lei

Francesca Del Taglia è una delle ex corteggiatrici di Uomini e Donne più amate di sempre. Ma avete mai visto sua sorella Carolina? Belle e tatuata proprio come lei, Carolina compare nell’ultima foto postata su Instagram da Francesca. Ecco il post:

Ti amo, scrive Francesca alla sorella Carolina, a cui è legatissima. Una pioggia di commenti invade il post: in tanti hanno voluto sottolineare la bellezza delle due sorelle. Che, nonostante la foto fosse un po’ sfocata come scrive Francesca, hanno letteralmente incantato il web. Carolina, in effetti, è davvero bellissima. E, come si può notare, somiglia moltissimo a Francesca. Ecco una foto postata da Carolina sul suo profilo ufficiale di Instagram:

Vi ricorda qualcuno? Eh si, le due sorelle sono davvero due gocce d’acqua. Belle e tatuate, non passano di certo inosservate sui social. E voi, cosa aspettate a seguirle su Instagram? Non ve ne pentirete!