Gabriella Pession è apparsa abbastanza furiosa su Instagram: l’attrice di “Oltre la soglia” ha pubblicato un duro sfogo contro Mediaset su Instagram

Gabriella Pession è stata protagonista di recente in televisione con la fiction “Oltre la soglia“. La rete del Biscione riponeva moltissime speranze nella nuova serie tv, ma gli ascolti non hanno premiato la Pession e tutto il cast di Oltre la soglia. I risultati insperati hanno costretto Mediaset a spostare l’ultima puntata della fiction in seconda serata. Una durissima sconfitta per l’attrice, che sicuramente non sarà felice né per gli ascolti ottenuti né per la scelta della rete. La Pession, infatti, è apparsa molto furiosa su Instagram e si è lasciata andare ad uno sfogo nei confronti di Mediaset.

Gabriella Pession, durissimo sfogo su Instagram

Duro colpo per “Oltre la soglia“: la serie televisiva, in onda su Canale 5 dal 6 novembre 2019, non ha raggiunto un buon dato di ascolti ed è stata sposata in seconda serata. Una scelta inaspettata e alquanto discutibile, che ha fatto arrabbiare anche l’attrice protagonista. La Pession, infatti, ha annunciato sul suo account Instagram lo slittamento dell’ultima puntata della serie tv e poi ha aggiunto: “Mi auguro, visto l’ennesimo cambiamento e l’orario scomodo, che tutti i nostri affezionati fan possano avere modo di seguire il finale di serie”. L’attrice, poi, ha attaccato anche la rete del Biscione: “Ci tengo ad esprimente il mio dispiacere nei confronti di questa scelta di messa in onda […] Credo fermamente che il coraggio di sperimentare e di cambiare rotta sia l’unica strada percorribile per la televisione generalista affinché abbia ancora lunga vita.

Noi ci abbiamo provato e ne siamo orgogliosi”.

Mediaset sta attraverso un periodo abbastanza particolare con la serialità. Anche “Il processo” con Vittoria Puccini e Francesco Scianna pare non abbia ottenuto i risultati sperati. La rete del Biscione dovrà correre ai ripari.