Durante la Finale di Tu si que Vales, Gerry Scotti non è riuscito affatto a trattenere le lacrime: la storia di Gabriele è davvero emozionante.

Sapevamo che la puntata di Tu si que Vales sarebbe stata imperdibile ed, in effetti, così si sta dimostrando. Per questa puntata finale, infatti, lo show del sabato sera ci sta regalando dei momenti davvero impressionanti. A partire, quindi, dai look delle due splendide donne di casa. Fino alle singole esibizioni e a dei simpatici siparietti. Ma non è finita qui. Perché, sebbene il programma regali tanti momenti divertenti, lo show è solito regalare anche degli attimi davvero emozionanti. È capitato la settimana scorsa con Sabrina Ferilli. E si è ripetuto questa sera con Gerry Scotti. Quando sul palco di Tu si que Vales è salito Gabriele, il conduttore di Mediaset non è riuscito a trattenere le lacrime. Ecco che cosa è successo in diretta.

Gerry Scotti non trattiene le lacrime alla finale di Tu si que Vales: cos’è successo

Avevamo avuto la possibilità di ascoltare la sua incredibile storia qualche settimana fa. Quando Gabriele si è presentato sul palco di Tu si que Vales per mostrare a tutti il suo talento. Nonostante dal 2011 il giovane sia costretto a stare su una sedia a rotelle in seguito ad un grave e dannoso incidente d’auto, al momento della sua prima esibizione dinanzi ai giudici è riuscito ad ‘impressionare’ tutti con il suo incredibile talento. Tanto che, pochissimi istanti fa, si è potuto esibire durante la finale dello show del sabato sera. Per l’occasione, Gabriele ha preparato un’esibizione di body building con molte figure che si eseguono nelle performance di culturismo. Con l’intento, quindi, di conquistare tutto il pubblico. Tuttavia, prima di iniziare l’esibizione, è stato mandato in onda un video che ripercorre la sua passione e il tragico evento di circa 8 anni che ha emozionato tutti. Pensate, sia Gerry Scotti che Belen Rodriguez non sono riusciti a trattenere le lacrime. “Cercate di apprezzarmi per ciò che so fare e non per quello che non so fare più”, dice Gabriele in questo incredibile video di presentazione. Emozionando, com’è giusto che sia, emozionando i presenti in studio e non solo.

