Giulia De Lellis ed Andrea Damante, clamoroso colpo di scena: la segnalazione su Instagram

Sarebbe un vero e proprio colpo di scena se la segnalazione fatta su Giulia De Lellis ed Andrea Damante su Instagram risultasse vera.

Nonostante la storia d’amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis sia terminata da un pezzo, pochissime ore fa, è spuntata su Instagram un’indiscrezione davvero clamorosa. Le loro strade, lo sappiamo, si sono interrotte all’incirca due anni fa. E, da quel momento, entrambi si sono rifatti una vita. In particolare Giulia. Eppure, stando ad una segnalazione lanciata su Instagram da Deianira Marzano, secondo alcuni utenti web, sembrerebbe che i due continuino a mandarsi dei messaggi tramite delle Instagram Stories. Ovviamente, sia chiaro, non è nulla di certo. Teniamo a dirvelo. Piuttosto, quello che vi racconteremo non è un altro che una segnalazione che l’influencer campana ha ricevuto. E ha voluto, quindi, rendere nota. Ecco, però, di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Giulia De Lellis e Damante, la clamorosa segnalazione su Instagram: da non credere

Come dicevamo precedentemente, sembrerebbe che Giulia De Lellis ed Andrea Damante si stiano mandando dei messaggi su Instagram. A lanciare la segnalazione è Deianira Marzano che, stando a quanto si evince dalle sue Instagram Stories, avrebbe ricevuto numerosi messaggi da parte di suoi followers che, a loro volta, avrebbero notato dei messaggi ‘sospetti’ tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne. In realtà, poco tempo fa, vi abbiamo parlato di un clamoroso gesto che il deejay veronese ha compiuto nei confronti della sua ex fidanzata. Adesso, invece, sembrerebbe che ci sia dell’altro. Ovviamente, come dicevamo precedentemente, non c’è nulla di certo, sia chiaro. Fatto sta che Deianira, da quanto dichiarato sul suo canale Instagram, ha ricevuto numerose segnalazioni al riguardo. Ecco di che cosa parliamo:

Da come si può vedere in alto, non solo vi abbiamo riportato ciò che Deianira ha ricevuto e, quindi, ha voluto rendere noto. Ma anche la ‘prova’ di ciò che ha segnalato. Cosa accadrà adesso?