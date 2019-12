Temptation Island, Ilaria Teolis ha ritrovato l’amore accanto ad un ragazzo ‘misterioso’, ecco la sua identità: la segnalazione sul web.

Ilaria Teolis è stata una delle vere e proprie protagoniste della recente edizione di Temptation Island. Giunta sull’isola delle tentazioni in compagnia del suo fidanzato Massimo Colantoni, la giovane romana ne è uscita single. L’atteggiamento adottato dal suo fidanzato nel rispettivo villaggio non le è affatto piaciuto. Per questo motivo, allo scadere dei 21 giorni, Ilaria ha deciso di ritornare a casa da sola. Tuttavia, se Massimo è riuscito a rifarsi una vita accanto alla single Sonia Onelli, la giovane Teolis ci ha messo un po’ più di tempo. Tanto che, proprio in un nostro recente articolo, vi abbiamo raccontato del suo nuovo amore. Ebbene si. Sono trascorsi dei mesi, eppure Ilaria è riuscita a ritrovare il sorriso. Ma chi è lui? Stando a quanto trapelato dal sito web Il Vicolo delle News, siamo venuti a conoscenza della identità di questo ragazzo ‘misterioso’.

Ilaria di Temptation Island ritrova l’amore: l’identità del ragazzo ‘misterioso’

Sembrerebbe aver ritrovato il sorriso, Ilaria Teolis. Dopo la storia d’amore con Massimo Colantoni naufragata a Temptation Island, sembrerebbe che il cuore della giovane romana sia ritornato a battere. Di aver un nuovo fidanzato, come vi abbiamo raccontato in un nostro articolo, è stata la diretta interessata a rivelarlo. Ma non solo. Perché è stata la stessa Ilaria a dire di non voler dichiarare nulla al riguardo. Fino a ieri, infatti, sapevamo soltanto il nome di questo ragazzo ‘misterioso’. Stando a quanto si evince dal sito web Il Vicolo delle News, sembrerebbe che sia stata svelata la sua identità. Il ragazzo in questione, da quanto trapelato dal sito, sembrerebbe essere un personal trainer napoletano. E che, però, viva attualmente a Roma. Sarà realmente lui? In ogni caso, noi non possiamo fare altro che essere felici per lei, no?