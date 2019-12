Tu Si Que Vales, il ‘regalo’ di Maria De Filippi per Sabrina Ferilli è davvero ‘bollente’: momento di ‘imbarazzo’ in studio, pubblico in visibilio.

La finale di Tu Si Que Vales sta regalando come sempre grandi emozioni al pubblico da casa, ma anche a tutti coloro che sono presenti in studio. Bellissima come sempre, la conduttrice Belen Rodriguez si è superata con un look a dir poco mozzafiato, e tutti gli occhi sono su di lei. Felici anche i giudici Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti, che questa sera sono chiamati solo a commentare le esibizioni, senza votare, perché tutte le decisioni stavolta sono del pubblico da casa. Proprio uno dei giudici, Maria De Filippi, ha fatto una sorpresa ‘bollente’ a Sabrina Ferilli, capo della giuria popolare, mettendola decisamente in ‘imbarazzo’: ecco cos’è successo.

Tu Si Que Vales, il regalo ‘bollente’ di Maria De Filippi a Sabrina Ferilli: momento di ‘imbarazzo’ per l’attrice

Maria De Filippi ha sempre ‘punzecchiato’ Sabrina Ferilli nel corso delle puntate di ‘Tu Si Que Vales’. Le due sono molto amiche e amano prendersi in giro e scherzare insieme, cosa che fa molto divertire anche il pubblico. Questa sera Maria si è davvero superata, con uno ‘scherzo’ all’attrice, che l’ha messa in ‘imbarazzo’. Improvvisamente la moglie di Maurizio Costanzo ha fatto ascoltare in diretta un messaggio vocale che Sabrina le ha inviato il giorno del suo compleanno, nel quale le faceva gli auguri e poi la prendeva in giro, chiedendole un regalo in vista della finale di Tu Si Que Vales, una sorpresa mirata per lei. “Ho chiesto io un regalo a lei perché ha il braccino corto”, ha scherzato la Ferilli.

“Ti ho voluto accontentare”, ha replicato Maria, dandole un enorme fiocco rosso di paillettes con un lungo nastro. Sabrina ha tirato il nastro a sé e in studio è arrivato un giovane uomo a torso nudo, dal fisico statuario, che aveva una scritta in petto: “Da Maria per Sabrina con affetto”. Il regalo per la Ferilli è ‘bollente’, e lei dimostra di apprezzarlo, alzandosi in piedi e andando a baciare il bel ‘fusto’, il quale si esibisce poi in un balletto sensuale con tanto di spogliarello, facendo impazzire tutti i presenti in studio e mettendo scherzosamente in ‘imbarazzo’ l’attrice.