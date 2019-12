Maurizio Costanzo, la frecciatina dell’ex moglie Marta Flavi: ‘Non parlo del marito di Maria’, ecco cosa ha rivelato.

Una risposta ‘pungente’ quella di Marta Flavi alla domanda riguardante il suo matrimonio passato con Maurizio Costanzo. La conduttrice e opinionista si è raccontata in un’intervista esclusiva pubblicata da Mio Settimanale. E la sua risposta alla domanda sul suo ex marito non è passata inosservata. Poche e semplici parole, che hanno colpito tutti. Vediamo cosa ha raccontato durante l’intervista.

Marta Flavi è una conduttrice italiana, divenuta molto popolare negli anni ’90, quando conduceva il talk show pomeridiano di Canale 5 Agenzia matrimoniale. Oggi, la Flavi è il volto dello spazio Lui & Lei, nel programma del weekend Uno Mattina in famiglia. La conduttrice si è raccontata in una lunga intervista al magazine Mio Settimanale, diretto da Silvia Sartori. Dalla sua vita, alla nuova esperienza nel mondo della box, Marta Flavi ha parlato di tutto. Anche del suo matrimonio con Maurizio Costanzo. I due sono stati sposati dal 1989 al 1995. E alla domanda riguardante le nozze e i rapporti attuali con Costanzo, la Flavi ha risposto così:”È l’uomo con cui sono stata più fotografata sui giornali”. Ma la conduttrice non ha voluto dire molto, per questo motivo: “Se ci si sposa si è innamorati. Ma non ricordo, non voglio parlare del marito delle altre e neanche del marito di Maria. Non lo trovo educato”. Questa la risposta di Marta Flavi sul suo passato sentimentale con Maurizio. E, a proposito di Maria De Filippi, la Flavi ha risposto così riguardo una sua ipotetica partecipazione come giudice a uno dei suoi talent in tv: “Non so farlo, non sono capace. Ma ringrazierei sentitamente”.