Pago, che splendida notizia: è accaduto dopo l’intervista a Verissimo

Subito dopo la sua intervista a Verissimo, Pago è stato protagonista di una splendida notizia: ecco cosa è accaduto su Instagram.

È stato uno dei protagonisti indiscussa della recente edizione di Temptation island Vip, ma soprattutto il protagonista di questo sabato pomeriggio. Ospite della puntata odierna di Verissimo, Pago si è raccontato alla bella Silvia Toffanin prima di poter entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Ebbene si. Perché, come svelato in un nostro recente articolo, il cantautore sardo è il secondo concorrente ufficiale del reality più famoso in Italia. È proprio per questo motivo che, a poche settimane dal suo ingresso nella casa, l’ex fidanzato di Serena Enardu si è lasciato andare ad una lunga ed emozionante intervista alla padrona di casa. Le sue parole, le sue confessioni e, soprattutto, le sue dichiarazioni hanno, ancora una volta, sorpreso ed incantato tutti. Per questo, appena terminata la puntata, Pago è stato protagonista di una splendida notizia. Ecco di che cosa parliamo nel dettaglio.

Pago, la splendida notizia subito dopo la sua intervista a Verissimo

A poche settimane dall’inizio del Grande Fratello Vip, Pago si è raccontato a Silvia Toffanin. È proprio nel corso della puntata odierna di Verissimo che il cantautore non solo ha dato l’ufficialità della sua partecipazione al famoso e secolare reality di Canale 5, ma si è anche lasciato andare a clamorose confessioni su Serena Enardu, la sua ex fidanzata, e sull’attuale rapporto con l’ex moglie Miriana Trevisan. Insomma, un’intervista lunga e, soprattutto, emozionante. Che, ancora una volta, ha sottolineato la bontà d’animo del sardo. È proprio per questo motivo che, appena terminata la puntata dello show del sabato pomeriggio, Pago è stato protagonista di una notizia davvero splendida. Ecco di che cosa parliamo:

Da come si può chiaramente leggere da alcuni, perché vi assicuriamo che ne sono davvero tantissimi, la partecipazione di Pago al GF Vip è davvero ben vista da parte del popolo web. Numerosi, infatti, sono stati coloro che hanno voluto esprimere il loro favore per questa decisione.