Durante la Finale di Tu si que Vales che sta andando in questi istanti, Rudy Zerbi è stato preso a schiaffi da una concorrente: il gesto spiazza tutti.

La finale di Tu si que Vales è iniziata da pochissimi istanti, eppure è capitato già di tutto. Così come tutte le altre puntata dello show, anche questo di stasera si sta dimostrando davvero incredibile. Non soltanto per la bellezza delle padrone di casa, ma anche per queste fantastiche e favolose esibizioni che, fino a questo momento, sono state svolte sul palco. Ecco. È proprio durante una di esse che, improvvisamente ed inaspettatamente, Rudy Zerbi è stato preso a schiaffi. Ebbene si. Il famoso e ‘temuto’ giudice di Tu si que Vales è stato letteralmente schiaffeggiato in diretta televisiva. Il gesto, com’è giusto che sia, ha lasciato tutti senza parole. Compreso il diretto interessato. Curiosi di sapere di che cosa parliamo? Ve lo spieghiamo nel minimo dettaglio.

Rudy Zerbi preso a schiaffi alla finale di Tu si que Vales: cos’è successo

È stato un momento davvero imperdibile, c’è da ammetterlo. Durante l’esibizione di Chiara, una delle concorrenti di questa finale di Tu si que Vales, Rudy Zerbi è stato letteralmente preso a schiaffi. Certo, nulla di grave, sia chiaro. Anzi, il momento ha fatto sorridere praticamente tutti. In primis, Maria De Filippi. Che, incalzata da Sabrina Ferilli a vedere quanto stesse accadendo, si è lasciata andare ad una risata davvero contagiosa. Se da una parte, però, c’è chi si è divertito, dall’altra c’è chi, invece, è rimasto completamente spiazzato. Ecco. Parliamo proprio di Rudy. Appena ricevuto la ‘pizza’, il temutissimo giudice dello show è rimasto completamente spiazzato. Infatti, visibilmente incredulo si è girato verso i suoi compagni di viaggio esclamando: “Ma mi ha dato uno schiaffo”. Chissà per quale motivo il professore di Amici è stato preso di mira. Fatto sta, comunque, che non è assolutamente la prima volta. In ogni caso, assistere al siparietto è stato davvero divertente.