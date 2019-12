Per la finale di Tu si que Vales, Sabrina Ferilli si è presentatac con un look davvero da urlo: la sua camicia è sbottonata e quel dettaglio non sfugge.

L’ultima ed imperdibile puntata di Tu si que Vales sta andando in onda in questi istanti. È proprio per questo motivo che, per la finale, Sabrina Ferilli si è presentata ancora più splendida del solito. Certo, perché è dal 19 ottobre che l’attrice romana sta incantando i milioni di telespettatori con la sua bellezza e la sua simpatia. Perciò, anche per questo ultimo appuntamento, la bella Sabrina non ha voluto assolutamente essere da meno. Per l’ultima puntata, infatti, la Ferilli ha sfoggiato un outfit davvero da urlo. Con un’incantevole camicia bianca di raso e sbottonata, la romana ha catturato l’interesse dei suoi fan soprattutto per un un dettaglio ‘clamoroso’. Ecco di che cosa parliamo.

Sabrina Ferilli, look da urlo per la Finale di Tu si que Vales: il dettaglio non sfugge

Sempre più incantevole, Sabrina Ferilli. Anche per la finale di Tu si que Vales, l’attrice romana ha sfoggiato un look davvero mozzafiato. Come raccontato in nostri recenti articoli, in tutte queste settimane, la Ferilli è stata sempre strepitosa. Con vestiti super scollati, maglia trasparenti e quant’altro, l’attrice non ha affatto deluso le aspettative dei suoi fan e, soprattutto, i telespettatori del programma. È proprio per questo motivo che, anche per quest’ultima puntata, Sabrina non è voluta essere affatto da meno. Infatti, come dicevamo precedentemente, in diretta allo show del sabato sera, la Ferilli si è mostrata con indossa una fantastica camicia bianca. Ovviamente, a catturare l’attenzione è un dettaglio in particolare. Di cosa parliamo? Semplice! La camicia è sbottonata. Ed è proprio questo che non solo mette in evidenza la sua profonda scollatura, ma anche quel dettaglio che non sfugge affatto. Parliamo, quindi, di quella fantastica collana che spunta sul collo dell’attrice. Voi ci avete fatto caso?