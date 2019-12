Sapete chi è il figlio del Dottor Nowzaradan di Vite al Limite?

Chi è il figlio del Dottor Nowzaradan: non immaginereste mai di chi si tratta. Finalmente, ve lo sveliamo!

Il dottor Nowzaradan, meglio conosciuto come ‘dottor Now’, è il protagonista di Vite al limite: un reality show americano trasmesso anche in Italia tramite Real Time. Il programma viene, di solito, trasmesso in seconda serata perché le immagini sono abbastanza forti e non adatte ad ogni genere di pubblico. Si chiama Vite al limite non a caso: racconta di persone obese che rischiano la vita ogni giorno di più proprio per il loro peso. Il Dottor Nowzaradan ha il compito, o forse dovremmo chiamarla missione, di fargli perdere peso e poi sottoporli ad una operazione chirurgica. Ma non è sempre facile. C’è da fare i conti con emotività, sentimenti, nervosismo, arrabbiature e quant’altro.

Chi è il figlio del dottor Nowzaradan?

Siete curiosi di sapere chi è il figlio del dottor Nowzaradan, non è vero? Beh, possiamo dire sia stato una persona molto importante nel raggiungimento del successo del programma trasmesso negli Stati Uniti. Già, infatti, il figlio Jonathan collabora con la produzione e lavora a stretto contatto con suo padre perché è tra i registi della serie Vite al Limite.

La vita privata del dottor Nowzaradan racconta di un matrimonio durato 27 anni con Dolores: un rapporto da cui sono nati tre figli. Hanno divorziato nel 2002. Il lavoro è molto importante per lui. Ha dedicato molto impegno alla cura dei suoi pazienti ed è, infatti, considerato uno dei pionieri della laparoscopia. Un metodo innovativo per operare i pazienti senza effettuare tagli troppo invasivi, con l’aiuto del laser e di macchinari che riescono a raggiungere gli organi interessati con il supporto di telecamere. Il dottor Nowzaradan lavora a Houston in Texas nella unità Obesity Surgery, che è proprio la stessa clinica che vediamo in televisione su Real Time.