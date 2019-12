Tina Cipollari, già finita col compagno Vincenzo? Le clamorose indiscrezioni

Tina Cipollari, si rincorrono le voci secondo cui sarebbe già finita col compagno Vincenzo… Vediamo insieme le clamorose indiscrezioni dal web

Tina Cipollari, aveva recentemente rilasciato delle interviste molto toccanti sul compagno Vincenzo. I due si sono conosciuti dopo la fine del suo lungo matrimonio con l’hairstylist Kikò Nalli, e da allora si erano mostrati sempre molto uniti e affiatati. L’opinionista di Uomini e Donne, non è certamente una che le manda a dire e sul compagno Vincenzo, aveva avuto solo belle parole, dichiarando che fosse un uomo eccezionale; ma da qualche tempo i fan hanno iniziato ad avere qualche dubbio sulla loro relazione. Sembrerebbe, infatti, che tra i due ultimamente ci sia aria di crisi. Cerchiamo di scoprirne qualcosa in più.

Tina Cipollari, già finita la relazione col ristoratore Vincenzo? Le clamorose indiscrezioni

Secondo il settimanale Vero, in edicola da venerdì 13 Dicembre, la relazione tra l’opinionista Tina Cipollari e il ristoratore Toscano Vincenzo, sarebbe in una fase di stallo. Stando a quanto riportato dal Settimanale, alcuni amici vicini alla coppia, avrebbero notato degli atteggiamenti un po’ scostanti da parte dei due fidanzati. Secondo alcuni, infatti, le visite della Cipollari in Toscana, si sarebbero ridotte notevolmente, cosa un po’ insolita, viste le dichiarazioni d’amore che si erano scambiati ultimamente. Stando ai Rumors, sembrerebbe che la Vamp nell’ultimo periodo abbia trscorso molto tempo con l’ex marito Kikò Nalli, a causa dei problemi di salute che lo hanno colpito, costringendolo al ricovero in ospedale. La rivista asserisce che: “Sembra che la relazione tra Tina e Vincenzo sia in una fase di riflessione. Gli amici della coppia negli ultimi tempi avrebbero notato che le trasferte a Firenze siano diventate sempre più sporadiche. A conti fatti la coppia si vedrebbe meno, tanto da spingere sempre più persone a pensare che possano addirittura aver concluso quella che sembrava una storia d’amore destinata all’altare“. A questo punto, non ci resta che aspettare per una eventuale conferma o smentita da parte dei diretti interessati.