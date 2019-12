Tu Si Que Vales, Belen Rodriguez ‘in difficoltà’ durante la diretta: Maria De Filippi finisce improvvisamente a terra, cos’è successo.

La puntata finale di Tu Si Que Vales sta regalando tantissime sorprese e colpi di scena. Il pubblico si sta divertendo ed emozionando con le esibizioni e con i siparietti imperdibili dei quattro giudici. Maria De Filippi ha fatto divertire tutti con il regalo ‘bollente’ fatto a Sabrina Ferilli, uno scherzo ‘imbarazzante’, che ha strappato un sorriso all’attrice romana e a tutto il pubblico. Ma non è tutto. La puntata di questa sera è in diretta, e non sono mancati anche alcuni momenti di ‘difficoltà’ per la conduttrice Belen Rodriguez, bellissima nel suo look mozzafiato, che a un certo punto si è trovata a fronteggiare un momento piuttosto complicato. Maria De Filippi, infatti, è finita improvvisamente a terra mentre lei parlava in diretta: ecco cos’è successo nel dettaglio.

Tu Si Que Vales, Maria de Filippi finisce improvvisamente a terra: Belen in ‘difficoltà’ durante la diretta

Durante la diretta di ‘Tu Si Que Vales’ c’è stato un momento piuttosto ‘difficile’ per la conduttrice Belen Rodriguez. Mentre quest’ultima parlava e spiegava al pubblico da casa come votare il proprio talento preferito, si è improvvisamente stoppata: “Tutto a posto ragazzi, che sta succedendo?”, ha detto l’argentina rivolgendosi ai giudici. La telecamera poi si è spostata su di loro e Maria De Filippi era a terra insieme a Sabrina Ferilli, intenta a ripulire il pavimento da alcuni scatoli rimasti lì dopo l’esibizione precedente.

“Siamo in diretta, dobbiamo ripulire lo studio o no?”, ha detto Sabrina Ferilli. Il siparietto ha fatto ridere tutti, ma soprattutto ha messo un attimo ‘in difficoltà’ Belen, che è stata però brava a uscire subito dall’imbarazzo, scherzando sulla cosa: “Non si può fare niente qui, nemmeno dare le indicazioni al pubblico”. Beh, che dire, è il bello della diretta!