Alessia Marcuzzi, drastico taglio di capelli: il video su Instagram lascia tutti senza parole

Alessia Marcuzzi, taglio di capelli drastico: il video su Instagram lascia tutti senza parole, la conduttrice ha davvero ‘esagerato’.

Alessia MArcuzzi è una delle conduttrici più amate dal pubblico. Quest’estate è stata per la prima volta al timone di Temptation Island Vip, ottenendo un grande successo e tanti complimenti, anche da parte di persone per lei ‘speciali’. Poi è tornata a Le Iene, dove ha commosso tutti durante la prima puntata con un discorso su Nadia Toffa davvero emozionante. Insomma, Alessia è una professionista affermata, ma è anche una bellissima donna, e lo dimostra anche sui social, dove pubblica spesso foto che mettono in mostra il suo corpo mozzafiato. Molto attiva sui social, poco fa ha condiviso con i followers anche il suo nuovo look, un taglio di capelli davvero drastico, per qualcuno ‘esagerato’: ecco il video che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Alessia Marcuzzi, drastico taglio di capelli: stavolta ha davvero ‘esagerato’, il video su Instagram

Alessia MArcuzzi è una bellissima donna, ma soprattutto ha una grande personalità e le piace giocare con il suo look, in particolare con i suoi capelli. Già qualche settimana fa la conduttrice aveva deciso di ‘darci un taglio’, passando da un caschetto lungo a uno davvero molto corto, e lo ha mostrato anche sui social. Poco fa, la presentatrice ha mostrato il suo nuovo taglio, ancora più drastico del precedente, che ha lasciato tutti senza parole.

La Marcuzzi ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui si riprende da dietro mentre sventola a destra e sinistra i suoi capelli, diventati davvero cortissimi. ‘Ops, l’ho fatto di nuovo’, recita la didascalia inglese della foto. Chiaramente il tono è ironico, e Alessia sembra davvero orgogliosa del suo nuovo drastico cambio di look. E a voi piace questa nuova versione della MArcuzzi?

