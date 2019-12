Belen Rodriguez risponde alle domande più intrignati ai follower incuriositi che chiedono incessantemente tramite Instagram

Belen Rodriguez ha concesso una specie di intervista ai suoi follower il giorno in cui rimase bloccata in aereo, a causa di un temporale in atto che rinviò la partenza. Forse, qualcuno se ne ricorda. Ma nel caso fosse sfuggito a qualcuno, beh, Belen ha parlato proprio di tutto senza risparmiarsi. Ha risposto a tutte le domande, anche a quelle più ‘scomode’. Si passa da ‘a che età il primo bacio’ a ‘quante volte fai sesso in una settimana’. Insomma, le domande sono abbastanza dirette ma Belen non si tira indietro: ha scelto lei di pubblicare l’opzione ‘domande’ offerta da Instagram e quindi ha deciso di andare fino in fondo.

Belen Rodriguez, “Credi di saper fare s..so?”: la risposta della showgirl

Ha appena terminato una fantastica esperienza a Tu si que vales, Belen Rodriguez. Un’edizione che ha regalato alla rete Mediaset una valanga di ascolti e la showgirl non poteva che esserne felice. Non è passato molto tempo da quella volta in cui rispose a tante, tantissime domande arrivate sul suo smartphone da parte dei follower di Instagram.

Quante volte a settimana fai l’amore? “Diciamo che adesso non lo sto facendo… Ma non conta la quantità, ma la qualità”.

“Diciamo che adesso non lo sto facendo… Ma non conta la quantità, ma la qualità”. Quanto è importante il se..o? “Per me tanto, se lo fai con amore ancora di più, ma… La chimica è tutto. E poi bisogna essere in grado di farlo bene ”.

“Per me tanto, se lo fai con amore ancora di più, ma… La chimica è tutto. E poi ”. Credi di saper fare se..o? “Nessuno si è mai lamentato”

Insomma, l’argomento trattato nelle Instagram Stories è abbastanza ‘intimo’, ma Belen dimostra di essere pronta a tutto. Per quanto riguarda le ultime notizie di gossip, Belen Rodriguez è follemente innamorata della sua famiglia: Stefano ed il piccolo Santiago. Nient’altro. Nessuna voce. Possiamo soltanto dire che insieme formano una famiglia meravigliosa che fa invidia al mondo intero.