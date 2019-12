Belen Rodriguez ha pubblicato una storia Instagram in cui mostra ‘la forza dei social’: i suoi fan sono increduli per quanto accaduto. Ecco di cosa si tratta.

Belen Rodriguez è una delle donne più seguite in tv e sui social. La conduttrice di Tu Si Que Vales conta sul suo profilo Instagram più di 9,1 milioni di follower: un numero davvero incredibile. Il cambiamento dell’argentina sui social è sotto gli occhi di tutti, vista anche la decisione di mostrarsi ‘acqua e sapone’ per fare dei video tutorial su come si trucca. Nelle ultime ore è successa una cosa che ha lasciato tutto il popolo del web sbalordito: ecco nel dettaglio cosa è accaduto.

Gli effetti di Belen Rodriguez sui social: i fan increduli di quanto accaduto

L’evoluzione di Belen Rodriguez sui social è stata davvero incredibile. La splendida argentina è amata e seguita da tantissime ragazze a cui non sfugge mai nulla: parliamo di abiti, scarpe ed accessori. Ieri sera, 14 dicembre 2019, Belen tramite le sue IG story ha mostrato un paio di scarpe che portava al piede: la marca era di Zara. I decolletè indossati dalla moglie di Stefano De Martino hanno avuto un tale successo che un utente Instagram ha fatto notare un incredibile dettaglio: le scarpe, prima che l’argentina pubblicasse quella foto, erano disponibili in tutti i numeri. Una volta resa pubblica la story, sono terminati tutte le taglie disponibili dal sito ufficiale del negozio. Questo ha lasciato tutti senza parole, “Quando si dice che i social fanno girare l’economia. Ve lo assicuro, prima che Belen pubblicato questa foto, erano disponibili tutti i numeri” ha scritto un utente taggando la Rodriguez. E così la conduttrice ha ‘repostato’ la story in cui è stata taggata ed ha aggiunto un suo commento: una risata accompagnata da ‘la forza dei social’.