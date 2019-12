Chiara Ferragni senza biancheria: la maglia è trasparente, si vede ‘troppo’; ecco la foto postata dalla influencer sul suo profilo Instagram.

Di influencer al giorno d’oggi ce ne sono a milioni. Ma, tra le italiane, è lei la regina indiscussa. Parliamo di Chiara Ferragni, la bellissima e biondissima moglie del rapper Fedez. Sui social, Chiara ha creato un vero e proprio impero, diventando un’imprenditrice digitale di grandissimo successo. Merito della sua determinazione, ma, ovviamente, anche della sua straordinaria bellezza. Una bellezza naturale, che Chiara mette in risalto con i suoi numerosi outfit. E, quello mostrato ieri sera su Instagram, non è passato affatto inosservato. Chiara ha pubblicato un post con varie foto e ad attirare l’attenzione di tutti è stato un dettaglio ‘bollente’. La Ferragni non indossa il reggiseno, e l’abito trasparente lascia vedere un po’ troppo. Diamo un’occhiata!

Chiara Ferragni infiamma Instagram: l’abito è trasparente, sotto niente biancheria

Una Chiara Ferragni ‘bollente’ quella che abbiamo ammirato nelle ultime ore su Instagram. La bellissima influencer ha sfoggiato un outfit che non è passato inosservato. Guardate con i vostri occhi:

Eh si, ve lo avevamo detto! Chiara è davvero mozzafiato con il look mostrato qualche ora fa sul suo profilo ufficiale di Instagram. La moglie di Fedez indossa un abito molto particolare, composto da gonna nera e top chiaro. Ma davvero molto chiaro! Le trasparenze della parte superiore dell’abito, infatti, dimostrano che Chiara non indossa intimo, lasciando intravedere un po’ ‘troppo’. Instagram si infiamma e, come sempre quando si tratta di Chiara, il post ha ricevuto una valanga di likes e commenti. Tutti di assoluto apprezzamento per Chiara, che si conferma una delle donne più amate e seguite del mondo social. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Non ve ne pentirete!