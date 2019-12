Elisabetta Canalis cambia look: è proprio questo che si evince dalle sue ultime Instagram Stories, ecco come ha rivoluzionato i suoi capelli.

Vanta di una bellezza davvero assoluta, Elisabetta Canalis. Nonostante siano passati tantissimi anni dal suo debutto a Striscia la Notizia, la giovane velina è rimasta identica agli anni ‘d’oro’ della sua carriera. Certo, è maturata, è diventata donna. Ma quel fascino e quell’eleganza che l’ha sempre contraddistinta, ammettiamolo, è rimasta totalmente invariata. È proprio per questo motivo che, ancora adesso, il successo che riscuote è davvero smisurato. Anche su Instagram, sia chiaro. È proprio sul suo canale social, infatti, che l’ex velina mora è solita condividere foto stratosferiche e momenti riguardanti la sua vita quotidiana. Proprio per questo motivo, pochissime ore fa, ha voluto condividere con i suoi fan le immagini del suo cambio look. Siete curiosi di sapere cosa ha combinato Elisabetta ai suoi capelli? Ve lo sveliamo subito. Anche se vi anticipiamo che la trasformazione è davvero incredibile.

Elisabetta Canalis, drastico cambio look: la velina ha ‘rivoluzionato’ i suoi capelli

In attesa di vederla negli studi di Domenica In insieme a Tiziano Ferro, Elisabetta Canalis ha deciso di rivoluzionare completamente il suo look. È proprio questo che si evince dalle sue recentissime Instagram Stories. E così, dopo Alessia Marcuzzi, anche l’ex velina di Striscia la Notizia ha deciso di modificare qualche cosa del suo aspetto. Cosa? Beh, i capelli. Alcune ore fa, infatti, la giovane sarda si è ripresa mentre, nel salone del suo parrucchiere di fiducia, si sottopone ad una ‘seduta’ di taglio dei capelli. Volete sapere com’è andata a finire? Vi anticipiamo che l’ex velina ha completamente ‘stravolto’ il suo look:

Ecco. È proprio questo taglio che Elisabetta ha deciso di applicare ai suoi capelli. È davvero fantastica così, vero?