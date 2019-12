Emma Marrone è stata oggi 15 dicembre ospite di Mara Venier nello studio di Domenica In: ecco le parole della cantante.

L’ultimo periodo non è stato proprio facile per Emma Marrone. L’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi, oggi cantante super affermata, ha dovuto sottoporsi ad un’operazione per curare una malattia. Oggi sta bene, il brutto male è scomparso dopo aver combattuto con tutte le sue forze: ciò che le è successo l’ha cambiata. Si sente più forte e determinata di prima. Oggi, 15 dicembre 2019, ha fatto il suo ritorno nel salotto di Mara Venier ed ha raccontato come sta oggi e in che modo la malattia l’ha cambiata. Ecco le sue parole.

Domenica In, Emma Marrone confessa: “Sono cambiata”

Sono stati tempi duri per Emma Marrone che ha dovuto combattere contro un brutto male: con tutta la sua forza la cantante si è rialzata più forte di prima con un nuovo album, ‘Fortuna’, che ha portato oggi 15 dicembre nello studio di Domenica In. Alla conduttrice Rai Mara Venier ha raccontato come sta oggi e come ciò che le è accaduto l’ha cambiata.

“Sto bene, sono serena. Mi sono anche un po’ addolcita. Non mi interessano più le cose che non mi va di fare, sono diventata egoista in senso positivo” racconta la cantante, ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi. Emma ha spiegato di non essere una persona che si fa ‘indurire’ dalla sofferenza, “L‘ho vissuta meglio” ha aggiunto. La ‘Zia Mara’ ha fatto molti complimenti alla giovane salentina che l’ha vista in splendida forma. Quando la cantante ha fatto sapere ai fan della sua malattia ha fatto preoccupare tutti; in merito a questo ha voluto precisare: “Noi VIP non viviamo in una bolla, non siamo persone perfette senza problemi“. Ha sottolineato che non aveva alcuna intenzione di far preoccupare il suo pubblico ma non voleva mentire a nessuno.