Pochissime ore fa, Fedez ha pubblicato un simpatico e divertente siparietto su Chiara Ferragni e l’effetto del push-up: cosa è successo.

Fedez e Chiara Ferragni non perdono mai occasione di poter far divertire il loro pubblico. Oltre che le numerose e assidue foto social dove testimoniano ampiamente il loro amore, i due piccioncini sono spesso protagonisti di simpatici e divertenti siparietti. Pochissime settimane fa, infatti, vi abbiamo parlato di uno spiacevole incidente che la giovane influencer ha avuto sulla neve. E, soprattutto, dell’inaspettata ed incredibile reazione del giovane rapper. Adesso, invece, vi raccontiamo di un ulteriore episodio davvero esilarante. Curiosi di sapere cosa è successo? Ve lo raccontiamo immediatamente. Ma prima di svelare tutto nei minimi dettagli, vi anticipiamo che riguardo il reggiseno push-up che, in questo ultimo periodo, Chiara sta utilizzando.

Fedez e il push-up di Chiara Ferragni: “Sei falsa”, il siparietto su Instagram

In queste ultime settimane, Chiara Ferragni è stata al centro dell’attenzione per il suo Lato A. Come mostrato in alcune sue recenti foto su Instagram, il seno della giovane influencer è nettamente aumentato. Tanto da far credere, ad alcuni suoi followers, di essere ricorsa alla chirurgia estetica per dargli una giusta taglia. Ecco. È proprio questo l’argomento del simpatico siparietto di cui la giovane coppia è stata protagonista qualche ora fa. Da quanto si evince da alcune Instagram Stories pubblicate dal giovane rapper, Fedez avrebbe ‘preso in giro’ la sua bella moglie proprio per l’effetto che il push up le fa.

Facendo lo zoom sulla sua scollatura, il cantante dice: “Il push up fa questi miracoli”. Immediata è stata la reazione di Chiara che, resasi conto della battuta, esclama: “Non sono miracoli, ho sempre avuto le t***e giganti”. “Non è vero, sei falsa”, controbatte e conclude il rapper. Insomma, un siparietto davvero divertente, c’è da dirlo. Che, com’è giusto che sia, mette in evidenza il feeling che c’è tra di loro.