Marco Carta sarà uno dei concorrenti di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip? Pochissime ore fa, il cantante ha svelato tutta la verità.

La quarta edizione del Grande Fratello Vip è in procinto di partire. Mancano pochissime settimane e, finalmente, le porte della casa più famosa e spiata d’Italia accoglierà i suoi nuovo inquilini. Al momento, come raccontato in nostri recenti articoli, sono stati resi ufficiali soltanto due nomi: Rita Rusic e Pago, eppure, in queste ultime settimane, sono circolate diverse voci sul web che volevano anche Marco Carta come concorrente del reality. È realmente così? A raccontare tutta la verità è il diretto interessato. Che, tramite un’Instagram Stories, ha risposto ad un utente che gli chiedeva se lo avremmo visto prossimamente nella casa. Sapete cosa ha svelato il cantante? Scopriamolo insieme.

Grande Fratello Vip, Marco Carta nel cast? Tutta la verità del cantante

Dopo la partecipazione a L’Isola dei Famosi, sembrava che Marco Carta fosse pronto a partecipare ad un nuovo e formidabile reality. O, perlomeno, è quello che si è trapelato da alcune notizie presenti sul web in queste ultime settimane. Secondo un’indiscrezione del settimanale Nuovo Tv, sembrava che il cantante sardo fosse pronto a partecipare al Grande Fratello Vip. Un’occasione, parliamoci chiaro, non da poco. Ecco, ma è vera questa notizia? A Gennaio 2020 vedremo, quindi, l’ex concorrente e vincitore di Amici come gieffino? Fino a questo momento, non sapevamo nulla di più. Ma, pochissime ore fa, il sardo ha svelato ogni cosa riguardo questa indiscrezione. Come dicevamo, tramite una domanda postagli da una sua fan su Instagram, Marco ha avuto la possibilità di raccontare tutta la verità in merito alla vicenda. Ecco la sua risposta:

Ecco. Stando a quanto scrive Marco sull’Instagram Stories in questione, non soltanto nega chiaramente la sua partecipazione all’edizione del Grande fratello Vip che, tra poche settimane, è pronta per partire, ma svela anche che, negli anni precedenti, è stato contattato per parteciparvi e che ha sempre rifiutato. Insomma, cari lettori, sembra che il giovane Carta non sarà uno dei concorrenti del reality. A voi sarebbe piaciuto vederlo in queste vesti?