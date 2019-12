Un vero e proprio spiacevole episodio quello capitato ad Ilary Blasi al centro di Roma: per questo motivo, è stato necessario l’intervento dei vigili.

È, senza alcun dubbio, una delle conduttrici più amate ed apprezzate dal pubblico italiano, Ilary Blasi. Sin dal suo primo approdo a Passaparola, la giovane romana ha riscosso un successo davvero enorme. Complice, ovviamente, la sua semplicità, spontaneità ed, ovviamente, la sua bellezza. Che la rendono, com’è giusto che sia, una vera e propria celebrità. Nonostante questo, però, pochissimi giorni fa, la moglie di Francesco Totti è stata la protagonista di uno spiacevole episodio accadutole per le strade del centro di Roma. Stando a quanto trapelato dal settimanale Oggi, per la conduttrice televisiva è stata necessario l’intervento dei vigili. Ecco che cosa è successo nel minimo dettaglio.

Ilary Blasi, spiacevole episodio al centro di Roma: cos’è successo

Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, sembrerebbe che Ilary Blasi sia stata la protagonista di un vero e proprio spiacevole episodio per le vie del centro di Roma. A quanto pare, sembrerebbe, infatti, che la conduttrice televisiva di numerosi programmi di successo, per un pomeriggio dedicato allo shopping pre-natalizio, abbia parcheggiato la sua auto dove non dove parcheggiarla. E, soprattutto, in una zona a traffico limitato senza il consenso per poterlo fare. Intralciando, di conseguenza, il traffico. Per questo motivo, è stato inevitabile ed, ovviamente, immediato l’intervento dei vigili e, conseguentemente, del carro attrezzi. Stando a quanto riportato dal giornale, al momento del suo ritorno da questo shopping ‘sfrenato’, Ilary avrebbe ritrovato la vigilessa con un taccuino in mano, pronta a documentare il tutto. E il carro attrezzi che stavo caricando la sua auto. Insomma, se questo non è uno spiacevole episodio. Fatto sta che, come trapelato dal giornale, Ilary è stata costretta a pagare la multa di 42 euro per evitare che la sua piccola macchina venisse portata via.