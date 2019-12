Le Donatella, gli abiti sono minuscoli e le scollature mozzafiato: si vede davvero ‘troppo’, Instagram diventa ‘infuocato’, followers in delirio per le due gemelle.

Le Donatella stanno vivendo davvero un periodo positivo, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Le due gemelle sono tornate alla loro prima passione, la musica, e stanno presentando al pubblico i loro nuovi singoli. L’ultimo si intitola ‘One Love’ e sta spopolando sul web e nelle serate in discoteca. Oltre a essere due artiste di successo, Giulia e Silvia Provvedi sono anche due bellissime ragazze e quotidinamente infiammano Instagram con le foto e i video che mostrano i loro corpi mozzafiato e la loro incredibile sensualità. Entrambe infatti sono molto aperte e disinibite, e poco fa hanno fatto letteralmente impazzire i loro fan con uno scatto a dir poco mozzafiato, in cui indossano mini abiti dalla scollatura profonda, che lascia intravedere davvero ‘troppo’.

Le Donatella abiti minuscoli e scollature mozzafiato: si vede ‘troppo’, la foto manda Instagram in tilt

Le Donatella hanno letteralmente infiammato Instagram poco fa con uno scatto ‘bollente’. Impegnate in una serata in un locale della movida bresciana, le due gemelle hanno pubblicato alcune foto e video della serata nelle stories, e poi hanno condiviso con i followers un’immagine davvero da urlo, nella quale mostrano i loro outfit. Entrambe indossano dei mini abiti dalla scollatura particolarmente profonda.

Giulia ha un vestitino maculato davvero cortissimo e molto scollato, che mette in mostra il suo decolleté. Silvia, invece, ha un abito con molte trasparenze, che sulla scollatura mostra davvero ‘troppo’. Le forme della Provvedi sono incontenibili ed esplosive, e anche la sua gonna è molto corta. La foto è da urlo e ha fatto impazzire i fan, che hanno subito invaso il post di like e commenti per la bellezza e l’incredibile sensualità delle due sorelle.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI